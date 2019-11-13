Люби меня, люби: пять верных способов вернуть любовь мужа

С тем, что интимная составляющая постепенно уходит из отношений, так или иначе сталкиваются все: и это может происходить периодически, но особенно это заметно после 40 лет. Так устроена физиология человека: с возрастом происходит снижение либидо и сексуальных возможностей, уже не говоря о том, что на этот процесс влияет и состояние здоровья, и наличие сопутствующих заболеваний, и, конечно же, образ жизни, вредные привычки.

Несмотря на то что природу обмануть невозможно, поправить кое-что в своей сексуальной жизни с партнером все-таки можно.

Начни со своей внешности

Для начала спроси себя: куда исчез секс из ваших отношений, почему его больше нет?

Возможно, ответ лежит на поверхности, и все дело в банальном отсутствии привлекательности. Если это так, займись собой: не стоит ходить по дому в затрапезном виде, всегда делай легкий макияж, укладку.

Как говорится, большую часть проблем можно решить одним поднятием пятой точки — запишись в спортзал (и ходи туда!), сядь на диету, посети косметолога, купи новое платье и смени цвет волос. В общем, удиви партнера — покажи ему, что ты еще привлекательна и хороша собой!

Верни прикосновения и нежность

Не секрет, что мужчины часто ждут проявления активности со стороны женщины. Если до недавнего времени ты не отличалась активным сексуальным поведением, то самое время начать наверстывать упущенное.

Однако, если в вашей жизни уже наметилось заметное охлаждение, то начать лучше не с экстренного возвращения секса, а с увеличения тактильности. Ведь, как правило, уход секса из интимной жизни начинается с того, что партнеры перестают дотрагиваться друг до друга, между ними начинает расти отчужденность. Поэтому твоя первостепенная задача — вернуть в отношения тактильность: простые поглаживания, поцелуи, прикосновения.

Затем постепенно можно переходить и к более открытым сексуальным проявлениям. Предложи партнеру расслабляющий массаж перед сном: думаю, нет мужчины, который бы отказался от такого предложения. Не нужно переходить от массажа к сексу, сейчас это не самоцель. Через несколько дней ты можешь повторить массаж и попросить его оказать тебе ту же услугу. Расслабляющие прикосновения друг к другу вечером перед сном: что может быть лучшим способом вернуть интим в вашу жизнь?

Отправляйтесь в отпуск

Отличное решение для пары, которая испытывает проблемы в отношениях сексуального характера — поехать отдыхать вдвоем.

Можно выбрать как совершенно незнакомый маршрут или страну, где все для вас обоих будет в диковинку, так и то, место, где вы были когда-то вместе — место, которое связано с воспоминаниями, возможно, как раз интимного плана.