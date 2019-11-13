Люби меня, люби: пять верных способов вернуть любовь мужа

С угасанием чувств сталкиваются абсолютно все пары. Кому-то удается преодолеть этот непростой период, а для кого-то он становится роковым. Если ты будешь знать несколько хитростей, ваша пара сможет прожить долго и счастливо, уверяет lisa.ru.
С тем, что интимная составляющая постепенно уходит из отношений, так или иначе сталкиваются все: и это может происходить периодически, но особенно это заметно после 40 лет. Так устроена физиология человека: с возрастом происходит снижение либидо и сексуальных возможностей, уже не говоря о том, что на этот процесс влияет и состояние здоровья, и наличие сопутствующих заболеваний, и, конечно же, образ жизни, вредные привычки.
Несмотря на то что природу обмануть невозможно, поправить кое-что в своей сексуальной жизни с партнером все-таки можно.
Начни со своей внешности
Для начала спроси себя: куда исчез секс из ваших отношений, почему его больше нет?
Возможно, ответ лежит на поверхности, и все дело в банальном отсутствии привлекательности. Если это так, займись собой: не стоит ходить по дому в затрапезном виде, всегда делай легкий макияж, укладку.
Как говорится, большую часть проблем можно решить одним поднятием пятой точки — запишись в спортзал (и ходи туда!), сядь на диету, посети косметолога, купи новое платье и смени цвет волос. В общем, удиви партнера — покажи ему, что ты еще привлекательна и хороша собой!
Верни прикосновения и нежность
Не секрет, что мужчины часто ждут проявления активности со стороны женщины. Если до недавнего времени ты не отличалась активным сексуальным поведением, то самое время начать наверстывать упущенное.
Однако, если в вашей жизни уже наметилось заметное охлаждение, то начать лучше не с экстренного возвращения секса, а с увеличения тактильности. Ведь, как правило, уход секса из интимной жизни начинается с того, что партнеры перестают дотрагиваться друг до друга, между ними начинает расти отчужденность. Поэтому твоя первостепенная задача — вернуть в отношения тактильность: простые поглаживания, поцелуи, прикосновения.
Затем постепенно можно переходить и к более открытым сексуальным проявлениям. Предложи партнеру расслабляющий массаж перед сном: думаю, нет мужчины, который бы отказался от такого предложения. Не нужно переходить от массажа к сексу, сейчас это не самоцель. Через несколько дней ты можешь повторить массаж и попросить его оказать тебе ту же услугу. Расслабляющие прикосновения друг к другу вечером перед сном: что может быть лучшим способом вернуть интим в вашу жизнь?
Отправляйтесь в отпуск
Отличное решение для пары, которая испытывает проблемы в отношениях сексуального характера — поехать отдыхать вдвоем.
Попробуйте, находясь на отдыхе, возродить воспоминания о былом: то, что называется в психологии моделированием ситуации, подключите фантазию, нежность и другие доступные «спецэффекты». Например, музыку, которую вы когда вдвоем слушали или под которую занимались любовью.
Можно сделать ставку на одежду (надеть платье, которое будет напоминать о приятном прошлом), использовать духи, шум моря, запах скошенной травы. Уверена, в твоем арсенале достаточно средств, чтобы предложить супругу прогулку и как-то невзначай сказать: «А помнишь как тогда..?». Пробуждай воспоминания, дополняй их тактильными ощущениями, возрождай былые чувства!
Проведи эксперимент
Для кого-то это совместный просмотр фильма для взрослых, для других — предложение заняться сексом в месте, где у вашей пары его никогда не было, для третьих — обсуждение с партнером своих сексуальных фантазий, для четвертых — посещение стриптиза, для пятых — покупки в магазине для взрослых.
Все эти способы помогают раскрепощению, пониманию друг друга и действительно способствуют возвращению близости в отношения. Если до сегодняшнего дня тема секса у вас с партнером была табуирована, не обсуждалась: тебе было некогда — на тебе ведь дом и дети, плюс работа и прочее, то с возрастом вы оба научились замалчивать свои желания.
Сейчас самое время начать всё обсуждать, при этом желательно от слов переходить к делу: пробовать сценарии из фильмов, реализовывать свои и его фантазии, покупать эротическое белье или отправиться вместе на стриптиз, заняться сексом, например, на природе. Все это стимулирует сексуальную фантазию, особенно, у мужчин и заставляет проявлять интерес не только к жизни в целом, но и к тебе лично.
Побалуй его афродизиаками
Народная мудрость справедливо утверждает, что мужчина любит глазами, при этом она дополнительно сообщает нам, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок.
Мы начали с изменений внешности, а закончим высокой кухней! Издавна за некоторыми продуктами питания закрепилась слава афродизиаков — веществ, которые очень мягко стимулируют половую функцию. Если в вашей совместной жизни наступил период затишья, обязательно включи в меню продукты, богатые витамином А, В1, Е и С и афродизиаки.
На первом месте среди продуктов, стимулирующих мужскую потенцию, стоят устрицы. Повышенное содержание цинка в этом продукте стимулирует выработку гормона тестостерона и оказывает положительное влияние на общее состояние половой системы. Конечно, устрицы — это блюдо не каждый день, скорее, для особого вечера с массажем и просмотром фильмов, например.
А меню на каждый день в обязательном порядке должно содержать сорта жирной морской рыбы, богатой селеном, кинзу, которая содержит витамин В1, цитрусовые. Также не стоит забывать о чесноке и сельдерее — двух продуктах, которые влияют на гормональный фон мужчины. Из приправ славу афродизиаков снискали кардамон, анис и корица. А на сладкое можно предложить мужчине мед с кедровыми орешками. И вкусно, и полезно, и отношениям добавит огня.