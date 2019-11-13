А я суперзвезда: как привлечь внимание на сайте знакомств

Будь позитивной

У профиля обязательно должно быть описание. Подумай, что бы ты хотела рассказать о себе? Конечно, лучше всего делиться позитивом!

Начало анкеты должно вызывать интерес и даже интриговать. Поэтому подумай, какая сторона твоей жизни нравится больше всего тебе самой. Даже если работа или хобби — это очень интересно, потому что именно они тебя «зажигают». Не бойся делать смелые и позитивные утверждения, чтобы привлечь мужчину. Например: «Да, я трудоголик, но это прекрасно, ведь я работаю».

И помни, что анкета не должна выглядеть слишком пустой или краткой. Это не вызовет интереса ни у одного мужчины.

Говори своими словами

Только интересное и нетривиальное описание, рассказ о себе западает в душу. Не используй заезженных фраз, а постарайся передать свой взгляд на мир, прояви необычное чувство юмора.

И, самое главное, будь собой! Обойдись без длинных цитат или чужих заумных утверждений. Это разновидность фальши, а со стороны она всегда отлично чувствуется. Такой профиль не привлечет действительно стоящего мужчину.

Размести яркое фото

Более 65% пользователей сайтов знакомств размещают фото, на которых обеды не слишком ярко. Например, в бежевое или черное, синее, реже в белое.

Чтобы выделиться из толпы размести фото в красивом платье яркого цвета. Если любишь красный или желтый цвет — не стесняйся этого! Можно сфотографироваться на фоне яркой стены, интересного объекта. Благодаря этому ты будешь смотреться выигрышно по сравнению с другими.

Смотри в камеру и не прячься

Этот совет совсем не новый, но как только начинается съемка — о нем сразу же все забывают. Поэтому помни о том, что девушка, которая смотрит в объектив, привлекает гораздо больше внимания.

И лучше не фотографируйся в профиль. Лицо обязательно должно быть видно полностью.

Из этой же категории и следующий совет — не прячься. Как показывает практика, фото с темными очками, длиннополыми шляпами нравятся намного меньше. Подсознательно они вызывают ощущение, что женщина что-то скрывает. Поэтому будь максимально открытой, в том числе и на фото.

Помни: мужчины не фотогеничны

Просматривая профиль заинтересовавшего тебя мужчины, не ориентируйся только на фото. Представители сильной половины человечества, в большинстве своем, так и не полюбили фотографироваться.

Поэтому не самое удачное или явно старое изображение еще ни о чем не говорит. Внимательно просмотри профиль: просмотри, что мужчина пишет о себе, есть ли у него друзья и другие контакты. Также ты можешь поискать его в других соцсетях. В общем, не ограничивайся только одним фото в поисках действительно достойного мужчины!

Будь инициативной