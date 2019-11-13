А я суперзвезда: как привлечь внимание на сайте знакомств

Если ты решила разместить свою анкету на сайте знакомств, значит тебе это действительно надо. Чтобы привлечь внимание, найти хороших и интересных людей, используй несколько простых советов от журнала «Лиза».
Будь позитивной
У профиля обязательно должно быть описание. Подумай, что бы ты хотела рассказать о себе? Конечно, лучше всего делиться позитивом!
Начало анкеты должно вызывать интерес и даже интриговать. Поэтому подумай, какая сторона твоей жизни нравится больше всего тебе самой. Даже если работа или хобби — это очень интересно, потому что именно они тебя «зажигают». Не бойся делать смелые и позитивные утверждения, чтобы привлечь мужчину. Например: «Да, я трудоголик, но это прекрасно, ведь я работаю».
И помни, что анкета не должна выглядеть слишком пустой или краткой. Это не вызовет интереса ни у одного мужчины.
Говори своими словами
Только интересное и нетривиальное описание, рассказ о себе западает в душу. Не используй заезженных фраз, а постарайся передать свой взгляд на мир, прояви необычное чувство юмора.
И, самое главное, будь собой! Обойдись без длинных цитат или чужих заумных утверждений. Это разновидность фальши, а со стороны она всегда отлично чувствуется. Такой профиль не привлечет действительно стоящего мужчину.
Размести яркое фото
Более 65% пользователей сайтов знакомств размещают фото, на которых обеды не слишком ярко. Например, в бежевое или черное, синее, реже в белое.
Чтобы выделиться из толпы размести фото в красивом платье яркого цвета. Если любишь красный или желтый цвет — не стесняйся этого! Можно сфотографироваться на фоне яркой стены, интересного объекта. Благодаря этому ты будешь смотреться выигрышно по сравнению с другими.
Смотри в камеру и не прячься
Этот совет совсем не новый, но как только начинается съемка — о нем сразу же все забывают. Поэтому помни о том, что девушка, которая смотрит в объектив, привлекает гораздо больше внимания.
Из этой же категории и следующий совет — не прячься. Как показывает практика, фото с темными очками, длиннополыми шляпами нравятся намного меньше. Подсознательно они вызывают ощущение, что женщина что-то скрывает. Поэтому будь максимально открытой, в том числе и на фото.
Помни: мужчины не фотогеничны
Просматривая профиль заинтересовавшего тебя мужчины, не ориентируйся только на фото. Представители сильной половины человечества, в большинстве своем, так и не полюбили фотографироваться.
Поэтому не самое удачное или явно старое изображение еще ни о чем не говорит. Внимательно просмотри профиль: просмотри, что мужчина пишет о себе, есть ли у него друзья и другие контакты. Также ты можешь поискать его в других соцсетях. В общем, не ограничивайся только одним фото в поисках действительно достойного мужчины!
Будь инициативной
Совсем не обязательно в первом же сообщении назначать свидание. Однако начать общение с интересным и привлекательным мужчиной не только можно, но и нужно.
Ведь самое плохое, что может случиться — он не ответит. Ну и ладно, значит, вам не по пути.
Если же ты укажешь в своем профиле на сайте знакомств, что не боишься сделать первый шаг, это будет еще одним бонусом. Так ты привлечешь внимание самых скромных и робких. Среди мужчин таких намного больше, чем можно было бы подумать.
Некоторые секреты
- Будь честной. Многие врут о своем возрасте или хобби, месте работы. Делают это, как правило, чтобы показаться интереснее мужчинам. Однако на практике это не работает, потому что правду рано или поздно узнают. Примерь это на себя — тебе ведь будет неприятно, если мужчина в анкете напишет, что ему 32 года и он не женат, а на деле это окажется 40-летний дядечка с тремя детьми?
- Не будь грубой. Даже в штуку в анкете не размещай нелицеприятные или неженственные высказывания. Например: «проходите мимо», «достали мужики, которые». Это выглядит крайне отталкивающе!
- Оставляй недосказанность. Конечно, ты должна быть открытой, но не выкладывай сразу все о себе. В женщине должна быть загадка, изюминка. Именно она интригует мужчин, так что оставь кое-что на потом.
- Не забывай об орфографии. Предложения с ошибками, отсутствием знаков препинания вызовут только усмешку, но никак не привлекут мужчину. Мимо таких профилей обычно проходят мимо. Так что потрать лишнюю минутку и проверь, все ли ты правильно написала.