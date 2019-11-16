Чем коричневый сахар отличается от белого и какой из них полезнее?

Сахар — вечный камень преткновения всех, кто борется с лишним весом или просто хочет вести здоровый образ жизни. Но так как совсем отказаться от него очень сложно, время от времени на рынке появляются и раскручиваются всевозможные полезные альтернативы.

Об одной из них — сахарозаменителях — уже было сказано, что никому, кроме людей, страдающих сахарным диабетом, они не нужны. Сегодня рассмотрим еще одну — так называемый коричневый сахар. Может быть, он окажется полезнее обычного?

Что такое коричневый сахар?

Для начала разберемся с терминологией. Многие, говоря о коричневом сахаре, подразумевают нерафинированный тростниковый сахар.

Из свеклы чаще всего делают рафинированный сахар, потому что нерафинированный обладает неприятным вкусом и запахом, а из тростника — как рафинированный, так и нерафинированный. В процессе рафинирования из тростникового сахара выделяют кормовую патоку, или мелассу — побочный продукт производства бурого цвета.

Она богата витаминами и микроэлементами, и на Западе ее часто используют самостоятельно как растительный источник кальция. Но у нас главная функция мелассы — подкрашивать рафинированный свекольный сахар, делая его коричневым. Чем больше мелассы добавляют, тем темнее получается цвет. Но это вовсе не природный продукт.

Вот что на самом деле скрывается за коричневым сахаром. А теперь узнаем у эксперта, насколько это хорошая альтернатива белому сахару и чем еще отличается коричневый сахар от белого.

Чем отличается коричневый сахар от белого?

Сахар — один из самых важных продуктов, без которого не обходится ни один человек. На полках продуктовых магазинов вы можете найти несколько видов сахара, но самые распространенные — белый и коричневый. Еще 5-10 лет назад коричневый сахар был выбором обеспеченных людей, но сейчас его производство расширилось, стоимость снизилась, и разница между белым и коричневым сахаром стала минимальна. Возникает вопрос: какой же сахар выбрать? Есть ли разница и какой из них полезней?

Считается, что коричневый сахар бывает только тростниковым. Сахар получается в результате отжима тростника, а различие в цвете объясняется очисткой. Белый сахар тщательно очищают на производстве, а на кристаллах коричневого остается немного мелассы — сиропа, который получается во время отжима тростника. Но в наших реалиях, где нет тростниковых плантаций, а тростниковый сахар стоит гораздо дороже свекольного, мелассу используют для того, чтобы окрашивать рафинированный свекольный сахар. Впрочем, на ценность конечного продукта это мало влияет.

За счет того, что коричневый сахар покрыт слоем мелассы, в нем содержится чуть больше витаминов группы B. Но вряд ли организм почувствует эту незначительную разницу. Чего не скажешь об ударной дозе углеводов.

И тростниковый, и свекольный, и нерафинированный, и коричневый сахара состоят из 99,9% углеводов. И в этом смысле между ними нет никакой разницы.

Поэтому не думайте, что безопасные дозы сахара зависят от его вида. О каком бы сахаре ни шла речь, не рекомендуется, чтобы он составлял не более 10% от вашей дневной нормы калорий.

Как отказаться от сахара?

Получается, как сахар ни назови, он все равно скорее вреден, чем полезен. А значит, потребление коричневого сахара, как и любого другого, нужно сокращать. Тоже касается и сладких газировок, пирожных, конфет, шоколадок, сдобы и прочих источников углеводов. И вы можете немного помочь своей силе воли, хотя бы на начальном этапе. Завтракайте белками и сделайте упор на белки: яйца, семена льна, семена чиа, творог, гороховое пюре, нежирный сыр. Белок предотвратит снижение уровня глюкозы в течение дня и снизит тягу к сладкому.

Ешьте фрукты. Да, фрукты — это тот же сахар, но в отличие от пирожных, в них содержатся витамины и клетчатка. Так что, когда вам нестерпимо хочется сладкого, съешьте какой-нибудь фрукт, но лучше всего в первой половине дня.