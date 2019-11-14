Доктор Комаровский рассказал, чем может быть опасен шампунь

Педиатр также рассказал, какие именно компоненты делают некоторые шампуни опасными для здоровья.

Комаровский отметил, что в большинстве шампуней присутствует такой компонент как SLS (sodium lauryl/laureth sulfate).

Группа поверхностно-активных веществ, обладающих сильными очищающими, пенообразующими свойствами, очень агрессивные компоненты. Содержатся в 97% моющей косметики,

— объяснил врач.

Также он отметил, что самыми опасными являются sodium lauryl/laureth sulfate, ammonium lauryl sulfate, sodium dodecyl sulfate, magnesium laureth sulfate.

Это натриевые соли лаурилсульфокислоты, очень дешевые, опасные и едкие компоненты. Пожалуй, одни из самых опасных компонентов, которые агрессивно воздействуют на кожу и здоровье в целом,

— подчеркнул Комаровский.

Эти вещества присутствуют в составе пенок для умывания, средств для снятия макияжа, жидкого мыла, гелей для душа, шампуней, зубных паст и даже средств для интимной гигиены.

Средства с этими веществами могут раздражать кожу, вызывать шелушение, способствовать иссушению волос и сечению концов. В конечном итоге это может привести к появлению перхоти, выпадению волос и различным кожным заболеваниям.

Нужно внимательно читать состав. Стараться выбирать косметику без этих компонентов. Обращать внимание на срок годности, косметика со сроком годности более года содержит агрессивные консерванты,