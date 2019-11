Доктор Комаровский рассказал, чем может быть опасен шампунь

View this post on Instagram

Нужно ли читать состав шампуней? Что такое сульфаты? Стоит ли полностью отказаться от косметики из масс-маркета и выбросить все сульфатные средства? 1. Что содержит сульфатный шампунь? Сульфаты - являются основой шампуней и очень грубыми и агрессивными поверхностно-активными веществами. Они отвечают за интенсивное пенообразование во время мытья и за очистку кожи и волос, входят в состав практически всех шампуней. 2. Самые опасные из сульфатов: sodium lauryl/laureth sulfate, ammonium lauryl sulfate, sodium dodecyl sulfate, magnesium laureth sulfate. Это натриевые соли лаурилсульфокислоты, очень дешевые, опасные и едкие компоненты. Пожалуй, одни из самых опасных компонентов, которые агрессивно воздействуют на кожу и здоровье в целом. 3. Так ли вредны SLS? ⠀ О вреде SLS бытует много разных версий ⠀ - SLS очищает окислением поверхности. Этот процесс может раздражать кожу, вызывать зуд, шелушения, покраснения, аллергии и при долгом применении — кожные заболевания. ⠀ - SLS может способствовать иссушению волос, образованию сухих, ломких и секущихся кончиков, может способствовать выпадению волос и образованию перхоти, а также заболеваний кожи. - В составе шампуней сульфаты присутствуют в концентрации 10–17 % (как правило, они указаны на втором месте после воды, а это означает, что их концентрация максимальна!) 4. Решение проблемы есть! Внимательно читайте состав. Старайтесь выбирать косметику без этих компонентов. Обращайте внимание на срок годности, косметика со сроком годности более года содержит агрессивные консерванты.