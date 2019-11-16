При каких заболеваниях категорически нельзя есть свеклу

Хотя свекла и считается очень полезным овощем, при некоторых болезнях от ее употребления лучше отказаться. Кому может навредить свекла, рассказал врач Григорий Конев.
Свекла известна своими свойствами улучшать состояние мышц, поддерживать тонус, защищать от повышения давления и гипертонии. Однако людям, которые страдают гастритом с повышенной кислотностью, употреблять ее противопоказано, пояснило врач.
По словам Конева, свекла повышает количество соляной кислоты в желудочном соке, и если при наличии гастрита с повышенной кислотностью съесть сырую свеклу, это «может нанести серьезный и даже непоправимый вред». В такой ситуации возможны не только боли в желудке и длительное лечение, но и оперативное вмешательство.
Еще одна особенность свеклы: она содержит много сахара. По этой причине ее не стоит употреблять людям с сахарным диабетом и предиабетом, заметил специалист.
Кроме того, добавил Конев, из-за способности свеклы усиливать слабительный эффект она может оказаться нежеланным продуктом для людей, склонных к кишечным расстройствам и диарее.
При мочекаменной болезни блюда со свеклой также могут навредить – в частности, тем, что после них наступит ухудшение состояния, замедлится вывод солей из организма. В связи с этим повышается вероятность отеков, а также воспалительных процессов и болей в суставах.
Может навредить свекла и при проблемах с почками. Она содержит вещества, приводящие к образованию камней в этом органе.