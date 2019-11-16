При каких заболеваниях категорически нельзя есть свеклу

Свекла известна своими свойствами улучшать состояние мышц, поддерживать тонус, защищать от повышения давления и гипертонии. Однако людям, которые страдают гастритом с повышенной кислотностью, употреблять ее противопоказано, пояснило врач.

По словам Конева, свекла повышает количество соляной кислоты в желудочном соке, и если при наличии гастрита с повышенной кислотностью съесть сырую свеклу, это «может нанести серьезный и даже непоправимый вред». В такой ситуации возможны не только боли в желудке и длительное лечение, но и оперативное вмешательство.

Еще одна особенность свеклы: она содержит много сахара. По этой причине ее не стоит употреблять людям с сахарным диабетом и предиабетом, заметил специалист.

Кроме того, добавил Конев, из-за способности свеклы усиливать слабительный эффект она может оказаться нежеланным продуктом для людей, склонных к кишечным расстройствам и диарее.

При мочекаменной болезни блюда со свеклой также могут навредить – в частности, тем, что после них наступит ухудшение состояния, замедлится вывод солей из организма. В связи с этим повышается вероятность отеков, а также воспалительных процессов и болей в суставах.