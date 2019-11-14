45-летняя Натали прокомментировала слухи о четвертой беременности, показала фото в купальнике

12 ноября Натали опубликовала в Инстаграме снимки с 9-летним сыном Анатолием, который растет настоящей копией своей звездной мамы. Некоторым показалось, что певица находится в интересном положении из-за ракурса.

ФОТО: Instagram

Сначала артистка никак не комментировала домыслы преданных поклонников и вездесущих журналистов. Однако на следующий день Натали все же решила прояснить ситуацию. Она разместила эффектный кадр в белом купальнике с узором из пионов. Между прочим, автором снимка стал ее сын! Правда, 9-летний Анатолий так и не понял, зачем ему понадобилось перед занятиями в школе экстренно фотографировать маму в пляжном образе в начале ноября.

ФОТО: Instagram

Натали в свою очередь обратилась к подписчикам:

Не беременна. Может, и рада была бы, но пока нет. Спасибо за трепетное отношение к моему животику... (после предыдущего фото в костюмчике всюду написали про беременность). Но осторожнее. А то и “накаркать” можно.