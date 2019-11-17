Вот как вы разрушаете свои отношения, на основании вашего знака Зодиака

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овну может быть трудно проявлять свои чувства. Он считает, что, если он промолчит о проблемах, с которыми сталкивается в отношениях, это пойдет им на пользу. Однако ему нужно понять, что ничего в жизни не решится само по себе. Если в вашей связи трудности – непременно обсудите их с партнером. Ваш избранник – не экстрасенс и не может определить причину вашей взволнованности самостоятельно.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Телец ощущает конкуренцию даже в отношениях. Все, что сделал он и его партнер записывается в несуществующую книгу заслуг. Будь то небольшие проявления любви или грандиозные романтические жесты – все это вносится в эту книгу. Вы должны понять, что вам не нужно вести счет сколько и чего вы сделали друг для друга. Вы – не конкуренты, а партнеры.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Близнецы слишком нестабильные для того, чтобы их воспринимали серьезно. Они берут на себя обязательства со всей искренностью, но не могут их придерживаться. Хуже всего то, что они придумывают себе оправдания, чтобы убедиться себя в том, что поступают правильно. Партнер Близнецов может устать от их пустых обещаний, и может навсегда потерять к ним доверие.

Рак (21 июня — 22 июля)

Рак воспринимает свои отношения слишком серьезно. Он быстро привязывается и становится назойливым. Хоть он любящий и заботливый, но его навязчивость сильно раздражает. Вам стоит осознать, что вы с партнером – отдельные личности со своими интересами, и чтобы любить друг друга, вам необязательно ВСЕГДА быть вместе. Дайте избраннику немного свободы, иначе можете потерять его.

Лев (23 июля — 22 августа)

Для Льва самое лучшее в этом мире – его существование. Он полон превосходства, и это отличное качество лидера, но не партнера. Вы слишком любите контролировать всех и каждого. Но это нездоровое отношение к романтической связи, в которой оба партнера должны быть на равных. Не думайте, что вы знаете, что лучше для избранника, и не пытайтесь управлять его жизнью. Считайте его равным себе и относитесь соответственно.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Деве нелегко справиться со своей ревностью. Она делает из мухи слона, и это может разрушить отношения. Вам нужно понять, что не стоит подвергать сомнению каждый шаг партнера только потому, что ваша душа не на месте. Вы должны преодолеть свою неуверенность и работать над отношениями вместе с избранником.

Весы (23 сентября — 22 октября)