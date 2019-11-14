Видео: Ким Кардашьян создала пластырь, поддерживающий грудь

Бизнесвумен и фотомодель одной из первых стала носить откровенные наряды без бюстье. Ким рассказала, на какие жертвы она шла для этого. По признанию Кардашьян, раньше она использовала обычный малярный скотч, чтобы обеспечить идеальную поддержку декольте. Но он был не предназначен для этого. Скотч было больно отдирать от груди, в итоге Кардашьян часто повреждала нежную кожу. «Было ощущение жжения в области сосков. Лента как будто рвала мою кожу», — рассказала она.

Представительница известного телесемейства запустила бьюти-новинку в рамках своего бренда SKIMS body. Эта специальная лента для поддержки груди. Она выпускается в трех цветовых вариантах — для различных оттенков кожи.

«Я покажу вам, как заклеить ваши груди лентой, потому что это то, что я использовала в течение многих лет. В основном лента работает как лиф, когда бюстгальтер просто не подходит, особенно когда вы носите блейзер без рубашки и платья с низким вырезом», — отметила Ким.

Супруга рэпера Канье Уэста опубликовала видео, на котором ее помощница предстала топлес. Соски скрыли специальные накладки, которые тоже присутствуют в линейке. После этого Ким отрезала кусок ленты и легкими движениями наклеила ее на грудь. Ким надела на девушку блейзер и показала, как ее область декольте красиво выглядит без бюстгальтера.

После этого Кардашьян попросила модель снять ленту с тела. Звезда продемонстрировала, как легко и безболезненно эта лента отрывается, не оставляя следов на коже.