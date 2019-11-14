Что готовить на Новый год Крысы 2020: три блюда, которые привлекут удачу

Праздничный стол — это не только украшение дома, но и способ задобрить хозяйку Нового 2020 года. Привлечь удачу в наступающем году Белой Металлической Крысы можно с помощью трех вкусных блюд.
Порадовать близких и друзей, приглашенных на праздник, мечтают многие хозяйки, ведь новогодняя ночь — особое время, когда чудеса случаются, а желания сбываются. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают приготовить несколько блюд, которые точно не оставят равнодушными гостей, а также привлекут внимание Белой Крысы.
Выбор продуктов на новогодний стол многообразен. Но есть три составляющих праздничного меню, которые точно придутся по душе покровительнице 2020 года: мясо, особенно нежирные сорта, крупа, овощи. Любое блюдо можно украсить фигурками белой крысы, сделав их, к примеру, из вареного риса. Такое украшение будет уместным для тех, кто хочет привлечь счастье и процветание в новом году.
Салат на новогодний стол
Традиционные салаты будут практически в каждом доме, однако однообразие может утомить, поэтому стоит обратить внимание на новые оригинальные рецепты.
- куриная грудка;
- чернослив;
- сыр;
- красный салатный лук;
- вареные яйца;
- грецкие орехи;
- свежие огурцы;
- майонез;
- соль;
- свежий укроп;
- клюква.
Количество ингредиентов хозяйки смогут определить самостоятельно, в зависимости от количества приглашенных гостей.
Приготовление
Сначала нужно сварить куриное мясо до готовности, и чтобы оно не стало сухим, варить нужно малое количество времени. Крупные куски филе лучше всего положить в кипящую подсоленную воду с любимыми специями, дождаться, пока вода вновь закипит, выключить плиту, накрыть кастрюлю крышкой и подождать 20 минут.
Куриные или перепелиные яйца отварить вкрутую, охладить в ледяной воде, почистить.
Лук и мясо нарезать небольшими кубиками, огурцы и чернослив — полосками средней длины. Сыр твердых сортов натереть на мелкой терке.
- мясо;
- лук;
- чернослив;
- огурцы;
- яйца;
- сыр;
- измельченные орехи.
Сверху салат украсить зеленью укропа и ягодами клюквы. Майонез или иной соус добавить по вкусу. После приготовления салат убрать в холодильник на полчаса, чтобы он настоялся и пропитался соусом.
Горячее блюдо на Новый год 2020
Красивое и вкусное основное блюдо порадует оригинальной подачей и украсит любое новогоднее торжество.
Состав:
- свинина — 400 г;
- куриное филе — половина грудки;
- морковь — 1;
- лук репчатый — 1;
- сыр твердых сортов — около 7 г;
- шампиньоны — 7 средних грибов;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- лимонный сок;
- перья зеленого лука;
- укроп;
- соевый соус;
- горчица;
- растительное масло;
- любимые специи для мяса (можно использовать орегано, базилик, смесь перцев);
- соль;
- майонез.
Приготовление
Оба вида мяса маринуют следующим образом: в отдельной емкости смешать пару столовых ложек соевого соуса, по чайной ложке горчицы и лимонного сока, 2 столовые ложки растительного масла, перемешать. Мясо на полчаса оставить в маринаде.
Лук нарезать кубиками, морковь потереть на средней терке, мелко порубить чеснок.
От грибов отделить ножки, мелко порезать, соединить с овощами на разогретой сковороде, пожарить на небольшом количестве растительного масла. Шляпки грибов отварить в подсоленной кипящей воде примерно 3 минуты, остудить и дать стечь лишней воде.
Сыр натереть на мелкой терке, добавить к нему измельченную зелень и немного чеснока, нафаршировать смесью шляпки шампиньонов.
Овальную жаропрочную миску застелить фольгой так, чтобы ее края свободно свисали, поместить в нее свиные стейки. Края мяса также должны свисать с краев миски. Внутрь положить пару ложек пассерованных овощей, затем грибные шляпки, после — куриное мясо. Завершающим слоем будут пассерованные овощи. Все это накрывается свиным мясом.
Мясо накрывается фольгой, а затем отправляется в разогретую до 180 С духовку на 40 минут. После фольгу снимают и отправляют мясо подрумяниться в выключенную духовку на 15 минут. После того, как мясо чуть остынет, украсить по своему усмотрению.
Десерт на Новый год
Состав:
- сливочное масло — 35-40 г;
- молоко — 40 мл;
- сахар — 50 г;
- мука — 75-80 г;
- картофельный крахмал — 70-75 г;
- ванилин — по вкусу;
- разрыхлитель теста — половина чайной ложки;
- яичные белки — 5;
- сахарная пудра — примерно 80 г;
- маршмэллоу по количеству получившегося печенья;
- пищевые красители.
Приготовление
Муку, разрыхлитель, крахмал бережно перемешать в отдельной емкости.
Растопленное заранее сливочное масло соединить с сахаром, ванилином и перемешать до растворения сахара, чтобы получилась кремообразная структура. В получившуюся смесь добавить половину муки с разрыхлителем и крахмалом, перемешать, влить молоко, снова перемешать и добавить оставшуюся муку.
Замесить тесто, придать ему форму шара, раскатать между листами пергамента или пекарской бумаги до толщины в 0,5 см. Круглыми формочками сделать заготовки печенья и на пергаменте отправить в духовку (180 С) на 10-12 минут. Готовое печенье получается светлым. Его вынимают и дают остыть.
После приступают к приготовлению глазури. Для этого яичные белки и сахарную пудру взбивают до получения белоснежной массы. На печенье выкладывают получившуюся глазурь примерно по чайной ложке и ставят на каждое по маршмэллоу. Как только глазурь высохнет, зефирки расписывают пищевыми красителями, превращая их в маленьких снеговиков.