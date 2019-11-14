Что готовить на Новый год Крысы 2020: три блюда, которые привлекут удачу

Порадовать близких и друзей, приглашенных на праздник, мечтают многие хозяйки, ведь новогодняя ночь — особое время, когда чудеса случаются, а желания сбываются. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают приготовить несколько блюд, которые точно не оставят равнодушными гостей, а также привлекут внимание Белой Крысы.

Выбор продуктов на новогодний стол многообразен. Но есть три составляющих праздничного меню, которые точно придутся по душе покровительнице 2020 года: мясо, особенно нежирные сорта, крупа, овощи. Любое блюдо можно украсить фигурками белой крысы, сделав их, к примеру, из вареного риса. Такое украшение будет уместным для тех, кто хочет привлечь счастье и процветание в новом году.

Салат на новогодний стол

Традиционные салаты будут практически в каждом доме, однако однообразие может утомить, поэтому стоит обратить внимание на новые оригинальные рецепты.

Состав:

куриная грудка;

чернослив;

сыр;

красный салатный лук;

вареные яйца;

грецкие орехи;

свежие огурцы;

майонез;

соль;

свежий укроп;

клюква.

Количество ингредиентов хозяйки смогут определить самостоятельно, в зависимости от количества приглашенных гостей.

Приготовление

Сначала нужно сварить куриное мясо до готовности, и чтобы оно не стало сухим, варить нужно малое количество времени. Крупные куски филе лучше всего положить в кипящую подсоленную воду с любимыми специями, дождаться, пока вода вновь закипит, выключить плиту, накрыть кастрюлю крышкой и подождать 20 минут.

Куриные или перепелиные яйца отварить вкрутую, охладить в ледяной воде, почистить.

Лук и мясо нарезать небольшими кубиками, огурцы и чернослив — полосками средней длины. Сыр твердых сортов натереть на мелкой терке.

Слои салата:

мясо;

лук;

чернослив;

огурцы;

яйца;

сыр;

измельченные орехи.

Сверху салат украсить зеленью укропа и ягодами клюквы. Майонез или иной соус добавить по вкусу. После приготовления салат убрать в холодильник на полчаса, чтобы он настоялся и пропитался соусом.

Горячее блюдо на Новый год 2020

Красивое и вкусное основное блюдо порадует оригинальной подачей и украсит любое новогоднее торжество.

Состав:

свинина — 400 г;

куриное филе — половина грудки;

морковь — 1;

лук репчатый — 1;

сыр твердых сортов — около 7 г;

шампиньоны — 7 средних грибов;

чеснок — 2-3 зубчика;

лимонный сок;

перья зеленого лука;

укроп;

соевый соус;

горчица;

растительное масло;

любимые специи для мяса (можно использовать орегано, базилик, смесь перцев);

соль;

майонез.

Приготовление

Промытое и обсушенное мясо свинины нарезать на несколько стейков, отбить молотком с обеих сторон, натереть смесью специй и соли. Куриное мясо нарезать на небольшие полоски, сложить в блюдо, посолить, добавить специи.

Оба вида мяса маринуют следующим образом: в отдельной емкости смешать пару столовых ложек соевого соуса, по чайной ложке горчицы и лимонного сока, 2 столовые ложки растительного масла, перемешать. Мясо на полчаса оставить в маринаде.