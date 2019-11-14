«Покажи голую грудь»: Джей Ло заявила о сексуальных домогательствах

Американская певица приняла участие в ежегодном круглом столе, организуемом журналом The Hollywood Reporter. По традиции издание собирает знаменитых деятелей кино и обсуждает с ними самые разные темы.

Звезда сцены говорила о своей карьере. Джей Ло вспомнила самый неприятный момент. По ее словам, много лет назад она готовилась к съемкам в фильме. По сюжету в одной из сцен ее героиня должна была сняться топлес. Дженнифер приехала на студию для пробы грима и костюма. В момент ее переодевания в гримерку неожиданно зашел режиссер. Мужчина бестактно потребовал от Лопес снять топ, чтобы посмотреть на ее грудь.

Звезда призналась, что сумела постоять за себя. «Я выросла в не самом благоприятном Бронксе. Там ты быстро учишься не давать себя в обиду. Когда режиссер потребовал от меня снять топ и показать обнаженную грудь, я резко отказала ему. «Мы не на съемочной площадке. Когда будет съемка — я сниму топ, как прописано в сценарии. Но сейчас я этого делать не стану», — объяснила Дженнифер.