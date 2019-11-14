Диета голодающей Волочковой ужаснула Сеть

В своем очередном посте в Instagram она поделилась одним из рецептов, которыми пользуется, чтобы не набрать вес. Волочкова показала фото тележки из супермаркета, где в основном можно видеть кефир, зелень, острый перец. Что подтверждает ее слова о том, что за весь день может съесть только два вареных яйца. К примеру, в продуктовую корзину танцовщицы входит обезжиренный тан, листья салата, грибы, острый перец. Примечательно, что знаменитость даже отказалась от мяса.

В следующей публикации артистка рассказала о своем дневном рационе и отметила, что он не является руководством к действию.

Утро балерина обычно начинает с кусочка отварной курицы без соли или полчашки овощного и очень острого супа. Ее ужин — два вареных яйца всмятку или салатные листья с острым перцем. В блюдах, которые подаются балерине, отсутствует соль.

Если говорить о напитке для похудения, то в него входит кипяток, имбирь, лимон, половина ложки меда. После репетиций Волочкова так устает, что чувство голода у нее отсутствует.

А еще танцовщица отметила, при любой диете необходима хотя бы небольшая физическая нагрузка. «Совершенная форма — это работа над собой, стимул и отсутствие лени. Сила воли, любовь, безусловно! И уважение к собственному телу», — подчеркнула Волочкова.