Знаки Зодиака, которым неведома настоящая любовь

Козерог

Козероги — трудоголики до мозга костей, они сосредоточены на построении карьеры и решении деловых вопросов. Для них материальные ценности первостепенны, они не станут отказываться от выгодных им дел в пользу любовных отношений. К тому же, представителям знака крайне трудно проявлять эмоции, признаваться самим себе в чувствах к кому-либо. Они стараются действовать четко и расчетливо. Упрямые Козероги воспринимают брак и любовь как должное, стараясь не утонуть в прекрасных чувствах.

Водолей

Этому знаку всегда чего-то не хватает. Водолеи заводят отношения, так как им действительно кажется, то они испытывают искренние чувства к противоположному полу. К сожалению, очень быстро они начинают замечать минусы, которых до этого не видели в упор. Слепая любовь — это не про них.

Скорпион

Скорпионы ищут половинку по определенным критериям, зачастую им нужен определенный типаж. Они используют противоположный пол как мишень для самореализации, им не понять ответных чувств партнера. Часто в отношениях представители знака бывают крайне жестоки и могут бросить человека из-за рядовой ссоры.

Рак