Красота и молодость кожи изнутри: девять продуктов, содержащих природный коллаген

Коллаген — естественный строительный материал наших клеток, который «отвечает» за молодость и упругость кожи, он также важен для крепости ногтей и здоровья волос. С возрастом мы теряем коллаген и восстановить его естественный баланс очень сложно — поэтому важно регулярно есть продукты, которые помогают повысить его содержание в организме.

Животный белок

Коллаген — это белок, и чтобы обеспечить его содержание, организм «добывает» его из белковой пищи. Белое куриное мясо, индейка, говядина и даже свинина — все эти продукты помогут повысить уровень коллагена в организме и поддержат здоровье и красоту вашей кожи, волос и ногтей.

Зеленый горошек

Этот овощ — настоящий чемпион по содержанию белка — в одной порции содержится целых восемь граммов! А так как горошек — все-таки овощ, то он также богат пищевыми волокнами и полезной клетчаткой, которые необходимы для здоровья кишечника и активного метаболизма.

Сладкий перец

Эти яркие овощи богаты антиоксидантами, а также витамином С, который активно участвует в производстве коллагена. Регулярное употребление в пищу сладкого перца помогает поддерживать молодость кожи и бороться с первыми признаками ее старения — такими, как морщинки.

Морковь

Еще один витамин, необходимый для производства коллагена — витамин А, которого особенно много в моркови. Но помните, что для усвоения организмом его стоит сочетать с ненасыщенными жирами — например, оливковым или подсолнечным маслом.

Шпинат и капуста

В этих овощах много витаминов А, С, а также цинка, которые стимулируют выработку естественного коллагена. Постарайтесь есть салат из этих овощей хотя бы через день — это поможет вам поддерживать естественную молодость кожи и волос.

Чиа

В этих крошечных полезных семенах полно белка, необходимого для «строительства» коллагена — добавляйте чиа в йогурт или салаты, это не только полезно, но и вкусно. Кроме того, чиа незаменимы для запуска «ленивого» кишечника!

Абрикосы

В этих фруктах много витамина А, который стимулирует выработку естественного коллагена — и, что особенно приятно, витамин содержится не только в свежих абрикосах, но и в кураге. Так что добавляйте ее, например, в утреннюю овсянку или ешьте в качестве полезного перекуса — ваша кожа скажет вам «спасибо».

Нут

Еще один очень полезный овощ, который не только поддерживает здоровый метаболизм и нормализует работу желудочно-кишечного тракта, но и стимулирует выработку естественного коллагена. В нуте много витаминов А и С, а также цинка и тиамина — особенного витамина, помогающего расщеплять белок, и потому необходимого для выработки коллагена. Кроме того, нут богат витамином В, который также благоприятно сказывается на состоянии кожи.

Бульон