Девять вещей, на которые женщина зря тратит деньги для привлечения мужчин

Итак, ТОП-9 вещей, на которые женщины совершенно бесполезно тратит силы и деньги в борьбе за внимание мужчины.

Длинные ногти

Мужчина не оценит огромные наращенные или наклеенные «лопаты» на руках женщины. Ему гораздо важнее чтобы они были чистыми и аккуратными. Пестрые цвета, стразики, цветочки тоже абсолютно бесполезные приемы, которые вряд ли будут оценены вашим мужчиной.

Аксессуары

Для женщин важно, чтобы все детали образа сочетались, но мужчины проще относятся к таким нюансам и не обращают внимание, сочетается ли обувь с сумочкой.

Цветовой баланс

Когда будете собираться на свидание, помните о правиле трех цветов – это позволит не превратить себя в попугая. Мужчинам не нравится приковывать к себе лишнее внимание прохожих.

Каблуки

Ошибочное мнение, что мужчины любят эту деталь. Большей половине на них все равно, а около 30% только раздражаются при их виде. А если вы еще на каблуках становитесь на голову выше спутника, то это вовсе провал.

Губки «бантиком»

Сегодня повсеместно набирает популярность увеличение губ, но многих мужчин такой внешний вид девушки только отпугивает. Помните, натуральная красота всегда ценится куда выше.

Украшения

Все хорошо в меру – этот принцип важен и в подборе украшений. Если переусердствовать, то можно стать похожей на новогоднюю елку, а это уж точно не красит девушку.

Модные тренды

Мужчина обращает внимание на картинку в целом. Они не следят за модными тенденциями. Удачно подобранный наряд обязательно привлечет внимание молодого человека к девушке, вне зависимости, из какой он коллекции и сколько стоит.

«Шоколадная» кожа

Походы в солярий среди прекрасного пола считается чем-то престижным и практически обязательным. Но почти 75% мужчин даже не обратят внимание на «золотистую корочку». Так может это просто бесполезная трата денег?

Целлюлит