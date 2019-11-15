Серебро в голову: почему нельзя вырывать седые волосы

Седина обычно подкрадывается незаметно и появляется вне зависимости от того, как часто вы нервничаете, сколько вам лет. Как объясняют специалисты, серебристые волосы говорят о нарушениях в организме, недостатке питательных веществ, витаминов и нездоровом образе жизни. Но не спешите расстраиваться, так как сейчас есть множество методов, которые помогут сделать вам седые волоски менее заметными или незаметными совсем.

Цвет волос и кожи зависит от количества меланина, чем его больше, тем цвет кожи и волос насыщеннее и темнее. Также известно, что основная функция меланина — защищать клетки от ультрафиолета и свободных радикалов. С возрастом клеток вырабатывается меньше, поэтому и меланин продуцируется в ограниченном количестве, в том числе меньше пигмента получают волосы и появляется седина,

- говорит врач-дерматовенеролог, трихолог Клиники немецких медицинских технологий GMTClinic Ирина Кулакова.

Почему нельзя вырывать седые волосы?

При выдергивании седого волоса повреждается фолликул и утрачивается жизнеспособность к росту новых волос. И если увлекаться их выдергиванием, в результате можно получить локальные проплешины.

Что делать?

«Многие девушки хотят быстро решить проблемы, и лишь единицы смелых решаются седеть красиво и с достоинством. Если вы не в их числе и хотите поскорее избавиться от седых волосков, есть несколько способов,»

- говорит Сильвия Царукян, стилист Wella Podium.

1. Если седых волос совсем немного, 2−3 по всей голове, вы может аккуратно отрезать их маникюрными ножницами коротко у самого корня.

2. Если вам совсем не хочется краситься и менять свой природный цвет волос, но седые волоски не дают вам покоя, вы можете использовать Color Fresh — прямопроникающий пигмент, который на 30% покроет седые волосы, и таким образом они станут менее заметными. Еще один вариант — это безаммиачный краситель, покрывающая способность которого 50%, специалист (колорист) поможет подобрать оттенок, абсолютно не отличающийся от вашего натурального.

3. Если вы носите короткие стрижки (длина выше подбородка, с короткой макушкой, челкой и открытыми ушами), небольшое количество седых волос практически не будет заметно, так как стрижка не распадается на пробор.

Существуют и народные способы, которые помогут избавиться от седины. Например, делать ополаскиватель на основе чая, о котором более подробно вы можете узнать здесь.

Ну, а в крайнем случае, если седых волос стало очень много, существуют стойкие красители, которые помогут вам на 100% закрасить седину и забыть об этом на ближайшие 3−4 недели.