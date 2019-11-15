Открытый пирог с томатами: рецепт от Юлии Высоцкой

Рецепт самый элементарный, но на столе смотрится так, что пальчики оближешь, пишет издание «7дней.ру».
На горячее приготовим итальянский пирог с помидорами. Рецепт самый элементарный, но на столе смотрится так, что пальчики оближешь. Берите спелые и сладкие, но непременно крепкие томаты — тогда и после духовки они сохранят «бодрый» вид.
Ингредиенты
|Тесто слоеное бездрожжевое
|350 г
|Помидоры
(крупные)
|7 штук
|Соус песто
|2 столовые ложки
|Зелень любая
|1 пучок
|Фета
|100 г
|Оливки
(консервированные)
|10 штук
|Каперсы
|10 штук
|Оливковое масло
|4 столовые ложки
|Яичный желток
|1 штука
|Морская соль
|по вкусу
|Черный перец (свежемолотый)
|по вкусу
Приготовление
- Разогреть духовку до 220 °С.
- Положить на противень бумагу для выпечки.
- Тесто разрезать на 4 равные части, размять и слегка раскатать их так, чтобы получилось 4 прямоугольника.
- Выложить тесто на противень. На каждом куске ножом начертить контур внутреннего прямоугольника, отступив от краев 1,5 см (внутренние прямоугольники предназначены для начинки).
- Края теста смазать желтком, разведенным водой.
- Помидоры нарезать кружками толщиной 5 мм и выложить на тесто так, чтобы один заходил на другой.
- На каждом прямоугольнике должно получиться по два ряда помидоров.
- Сбрызнуть помидоры оливковым маслом и посолить-поперчить по вкусу.
- Выпекать пироги 10—15 минут — томаты должны хорошо пропечься.
- Вынув из духовки, сбрызнуть пироги соусом песто, присыпать зеленью, кусочками феты, размятыми оливками и каперсами и сразу подать.