Пт, 15.11.2019

Открытый пирог с томатами: рецепт от Юлии Высоцкой

Открытый пирог с томатами. Иллюстративне фото.

ФОТО: скриншот видео

Рецепт самый элементарный, но на столе смотрится так, что пальчики оближешь, пишет издание «7дней.ру».

На горячее приготовим итальянский пирог с помидорами. Рецепт самый элементарный, но на столе смотрится так, что пальчики оближешь. Берите спелые и сладкие, но непременно крепкие томаты — тогда и после духовки они сохранят «бодрый» вид.

Ингредиенты

Тесто слоеное бездрожжевое350 г
Помидоры

(крупные)

7 штук
Соус песто2 столовые ложки
Зелень любая1 пучок
Фета100 г
Оливки

(консервированные)

10 штук
Каперсы10 штук
Оливковое масло4 столовые ложки
Яичный желток1 штука
Морская сольпо вкусу
Черный перец (свежемолотый)по вкусу
 

Приготовление

  1. Разогреть духовку до 220 °С.
  2. Положить на противень бумагу для выпечки.
  3. Тесто разрезать на 4 равные части, размять и слегка раскатать их так, чтобы получилось 4 прямоугольника.
  4. Выложить тесто на противень. На каждом куске ножом начертить контур внутреннего прямоугольника, отступив от краев 1,5 см (внутренние прямоугольники предназначены для начинки).
  5. Края теста смазать желтком, разведенным водой.
  6. Помидоры нарезать кружками толщиной 5 мм и выложить на тесто так, чтобы один заходил на другой.
  7. На каждом прямоугольнике должно получиться по два ряда помидоров.
  8. Сбрызнуть помидоры оливковым маслом и посолить-поперчить по вкусу.
  9. Выпекать пироги 10—15 минут — томаты должны хорошо пропечься.
  10. Вынув из духовки, сбрызнуть пироги соусом песто, присыпать зеленью, кусочками феты, размятыми оливками и каперсами и сразу подать.
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