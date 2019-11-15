Чего нельзя делать в ванной: десять частых ошибок

1. Не задергиваем шторку после душа.

В складках непросохшей пластиковой занавески или раздвижной панели в конце концов накапливается плесень. Черная, плохо отмываемая. Лучше просушивать шторку каждый раз после принятия душа.

2. Не закрываем тюбик с зубной пастой.

Говорят, если выдавливать пасту не с конца тюбика, а с середины или прямо около крышки, отношения пары распадутся. Что ха-ха, и распадаются ведь! Искореженный ненадлежащим выдавливанием, да еще и незакрытый тюбик вызверит кого угодно. Паста засохла, крышка неизвестно где. Вот вам и трещина в отношениях.

А если серьезно, тюбики действительно надлежит закрывать. Иначе паста сохнет, а кремы портятся…

3. Оставляем крышку унитаза открытой.

По фэншуй, в открытое «жерло» унитаза утекает хорошая энергия и деньги. Кстати, фэншуй – дело добровольное, а вот уронить в открытый унитаз смартфон, например, очень даже реально.

Если у вас есть кот и он приучен к унитазу, крышка у вас, конечно, всегда открыта. Кот в доме – это хорошо: будем надеяться, он нейтрализует вред от открытой крышки!

Вот когда обязательно надо закрывать крышку, так это перед сливом воды. Да-да, еще в 70-х годах прошлого века исследования показали, что аэрозольный столб воды и частичек всего того, что мы смываем, способно разлетаться на расстояние 4−6 метров! Очень неприятно сознавать, что стоишь прямо посреди туалетного шлейфа…

4. Держим в ванной комнате корзину для грязного белья, ведро для мусора.

С точки зрения вездесущего фэншуй груды грязных вещей препятствуют циркуляции благоприятной энергии. Предлагается ставить контейнер для претендентов на стирку где-нибудь в другом помещении. То же касается мусорного ведра, а заодно совка, веника и швабры.

А с позиций просто здравого смысла – да, влажность не лучшим образом влияет на текстиль и мусор.

5. Откладываем ремонт сантехники.

Если из крана непрерывно капает водичка, течет бачок, протекают трубы, энергия комнаты иссякает, вместе с водой утекает благополучие жильцов. Ну и счетчики на воду мы же не просто так поставили. Так что насчет благополучия все верно.

6. Загромождаем ванную комнату лишними вещами.

Ванная должна быть функциональной и безопасной. Стеклянные аксессуары, пластиковые цветочки-пылесборники, полупустые флакончики с просроченными бальзамами «на всякий случай» – вон. Простота, практичность, ничего лишнего! Не мешайте спокойно циркулировать энергии воды. Ну и из соображений безопасности возразить тоже нечего.

7. Не следим за вентиляцией.

В ванной комнате обязательно должно быть вентиляционное отверстие или окошко. В квартирах, оснащенных газовой колонкой, специалисты рекомендуют приоткрывать оконную створку, когда принимаете душ, чтобы создавалась тяга, движение воздуха. Другой вариант – под дверью должна быть большая щель. А циркуляция воздуха, само собой, активизирует энергии инь и ян, которые способствуют счастью и богатству!

8. Используем для оформления неправильные цвета.

Вы еще не устали прислушиваться к советам фэншуй? Тогда не используйте в оформлении ванной теплые яркие тона: красный, оранжевый, желтый. Иначе конфликт между стихиями воды, огня и земли неизбежен. Лучший выбор для ванной – пастельные оттенки: голубой, салатовый, бежевый, розовый. Если очень хотите яркости, допустимы отдельные цветовые всплески, например, бирюзового, фиолетового цветов.

9. Оставляем после купания мокрые полотенца.

В идеале полотенца нужно стирать после каждых трех использований. И это если каждый раз мы вывешиваем их на добросовестную просушку! Если же имеется дурная привычка оставлять влажное полотенце на крючке, в его складках с удовольствием размножаются вредные бактерии и даже может образоваться плесень.

10. Храним неподходящие вещи.