Шесть вещей, без которых нельзя ехать в автобусный тур

Что взять с собой в дорогу:
- Приспособления для сна. Если вам предстоит ночной переезд, то позаботьтесь о хорошем сне. Наутро вы не будете выглядеть разбитым и сможете насладиться видами города. Можно взять с собой дорожную подушку и маску для сна.
- Теплые вещи. Если вам предстоит путешествие зимой, то этот пункт будет особенно актуальным. Обязательно положите в сумку теплые кофты и носки.
- Перекус. Это могут быть фрукты, протеиновые батончики, орехи. Они не займут много места в вашей сумке и не доставят дискомфорта окружающим людям.
- Бутылка воды. Если не особо любите минералку, то купите сок или лимонад. Если не доверяете придорожным кафе, то не ленитесь подготовить себе термос с горячим напитком.
- Таблетки и средства от простуды. Важно сложить дорожную аптечку. Туда нужно положить средства от головной боли, укачивания или несварения. Они помогут решить проблему хотя бы до пункта назначения.
- Дополнительный аккумулятор. Аккумулятор выручит вас, когда батарейка в телефоне или планшете будет на нуле.