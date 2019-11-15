Женский гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября

Женская энергетика во многом зависит от влияния планет. Гороскоп на эту неделю поможет представительницам прекрасного пола обрести успех и стать удачливее в любви, в делах и на работе.
Астрологи отмечают, что на этой неделе у прекрасных дам могут появиться новые и обостриться старые негативные вирусные программы. Они помешают представительницам разных знаков достичь душевной гармонии. Несмотря на этот неприятный факт, неделя все равно может оказаться весьма интересной и продуктивной.
Женщина-Овен
Эта неделя благоприятна для того, чтобы подвести промежуточные итоги работы и продумать цели на будущее. Вполне возможно, что уже пора заняться планированием новогоднего празднества и отдыха в целом. Можно составить список гостей, а также решить, что приготовить на праздничный стол.
В начале недели у Овнов возможны перепады настроения. Ближе к выходным обстановка стабилизируется. Главное, чтобы негативные эмоции не отражались на любимом мужчине, детях, подругах. Конец недели идеально подходит для поисков второй половинки.
Женщина-Телец
Неделя удачна для того, чтобы выйти из зоны комфорта, попробовать что-то новое, начать обучение. Мантра силы и энергии поможет восполнить недостаток сил, которые будут расходоваться с большой скоростью. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют женщинам-Тельцам проявлять больше физической активности.
Женщина-Близнецы
Неделя благоприятна для поисков любви. Женские заговоры на привлекательность помогут Близнецам повысить уверенность в себе и завоевать мужское внимание. Для замужних Близнецов эти заговоры тоже не будут лишними, потому что помогут привнести немного новизны в отношения.
Что касается дел и работы, то влияние планет внесет позитивные коррективы в эту сферу. Нужно лишь быть внимательнее, чтобы не упустить выгодные предложения и удачные возможности.
Женщина-Рак
У одиноких Раков на этой неделе появится возможность познакомиться с приятным человеком. Семейным представительницам этого знака лучше провести больше времени с любимым.
Женщина-Лев
Влияние планет на этой неделе будет благоприятным для представительниц этого знака. Это хороший момент для того, чтобы показать окружающим свои лучшие качества. Близкие, коллеги и друзья это точно оценят.
Чтобы удача всегда была рядом, можно воспользоваться сильными заговорами и сохранять самоуверенность. Не нужно чинить себе препятствий в виде неприятных мыслей и сомнений. На этой неделе всё должно получиться. Стоит лишь поверить в это.
Женщина-Дева
Если на этой неделе окружающие станут к Девам более благосклонными, это верный признак того, что всё идёт в правильном направлении. Могут быть перепады настроения, улучшить которое помогут пять полезных способов. Это будет свойственно только 18 и 19 ноября, а далее планеты станут более созидательными.
Нужно оставаться на волне позитива в любой трудной ситуации. Сильная женская интуиция поможет Девам в решении непростых задач и в поиске компромиссов с родными и близкими.
Женщина-Весы
Астрологи рекомендуют представительницам этого знака чаще обращать внимание на разнообразные мелочи, ведь именно в них кроется особый смысл. Любая досадная халатность может привести Весов к серьезным финансовым убыткам или неурядицам в любви.
Женщина-Скорпион
Финансовая и рабочая сферы станут для женщин этого Знака наиболее важными. Аффирмации на успех и богатство помогут Скорпионам обрести мотивацию и жизненные силы для движения вперед. Звезды и планеты сделают этих женщин более импульсивными, что может плохо отразиться на отношениях с коллегами.
С любимым мужчиной не стоит обострять конфликты, важно адекватно реагировать на критику и замечания. Возможно, стоит поделиться с ним новыми идеями касательно работы, бизнеса или увлечений. Он сможет помочь взглядом со стороны. Это хорошее время для командной работы.
Женщина-Стрелец
Астрологи настоятельно рекомендуют Стрельцам избавляться от зависти, злости и обид. Эти чувства могут заставить Стрельцов буксовать на месте или, что еще хуже, сдать назад. Звезды и планеты будут стабильными, поэтому их позитивной энергетики может не хватить для помощи представительницам этого знака. Оптимизм и доброта помогут преодолеть любые проблемы.
Неделя благоприятна для получения новых знаний и опыта. Главное — не раскрывать окружающим свои планы на будущее, стремиться к самодостаточности.
Женщина-Козерог
В любви и в финансовой сфере стоит избегать авантюр. Если хочется преуспеть, лучше обратиться за помощью к женским обрядам на любовь и достаток в семье. Это неблагоприятный период для начала новых отношений, но удачный для укрепления деловых связей, для общения с семьей и друзьями.
Женщина-Водолей
Женщинам этого знака стоит избавиться от лени и апатии, потому что эта неделя крайне благоприятна для работы. Энергетика планет будет очень созидательной и сильной. Можно полностью погрузиться в дела, потому что это позволит получить новую должность или увеличить доходы.
Чтобы не отвлекаться от важных дел, лучше не ссориться с коллегами, родственниками и не срываться на второй половинке. Женщины-Водолеи могут вернуться к старым идеям, чтобы воплотить их в жизнь сейчас. Это вдохновит их и подарит им особую мотивацию.
Женщина-Рыбы
Дамам этого знака астрологи советуют не откладывать на потом важные дела и серьезные разговоры. Стоит навести порядок в документации и на рабочем месте. В начале недели возможны тревожные мысли и негативные эмоции, но уже к среде они отступят, так что не стоит ставить крест на делах, если что-то не получается. Аффирмации на успех придут на помощь, если настроение упадет ниже нуля.
На выходных астрологи рекомендуют как следует отдохнуть, сменить обстановку, купить что-нибудь новое из одежды, сделать новый маникюр или прическу. В первые пару дней недели стоит отказаться от сильных физических нагрузок, но к выходным нужно как можно больше двигаться.