Женский гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября

Астрологи отмечают, что на этой неделе у прекрасных дам могут появиться новые и обостриться старые негативные вирусные программы. Они помешают представительницам разных знаков достичь душевной гармонии. Несмотря на этот неприятный факт, неделя все равно может оказаться весьма интересной и продуктивной.

Женщина-Овен

Эта неделя благоприятна для того, чтобы подвести промежуточные итоги работы и продумать цели на будущее. Вполне возможно, что уже пора заняться планированием новогоднего празднества и отдыха в целом. Можно составить список гостей, а также решить, что приготовить на праздничный стол.

В начале недели у Овнов возможны перепады настроения. Ближе к выходным обстановка стабилизируется. Главное, чтобы негативные эмоции не отражались на любимом мужчине, детях, подругах. Конец недели идеально подходит для поисков второй половинки.

Женщина-Телец

Первые два дня недели для представительниц этого знака будут тяжелыми, но потом ситуация выправится. Апатия сменится повышенным чувством долга, поэтому придется запастись энергией для работы и домашних дел.

Неделя удачна для того, чтобы выйти из зоны комфорта, попробовать что-то новое, начать обучение. Мантра силы и энергии поможет восполнить недостаток сил, которые будут расходоваться с большой скоростью. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют женщинам-Тельцам проявлять больше физической активности.

Женщина-Близнецы

Неделя благоприятна для поисков любви. Женские заговоры на привлекательность помогут Близнецам повысить уверенность в себе и завоевать мужское внимание. Для замужних Близнецов эти заговоры тоже не будут лишними, потому что помогут привнести немного новизны в отношения.

Что касается дел и работы, то влияние планет внесет позитивные коррективы в эту сферу. Нужно лишь быть внимательнее, чтобы не упустить выгодные предложения и удачные возможности.

Женщина-Рак

Завистники и недоброжелатели Раков активизируются уже в понедельник. Лучшие обереги помогут защититься от их негативного воздействия. Также астрологи советуют как можно меньше общаться с теми, кто не вызывает доверия. В этом случае лучше положиться на свою интуицию, которая будет обострена.

У одиноких Раков на этой неделе появится возможность познакомиться с приятным человеком. Семейным представительницам этого знака лучше провести больше времени с любимым.

Женщина-Лев

Влияние планет на этой неделе будет благоприятным для представительниц этого знака. Это хороший момент для того, чтобы показать окружающим свои лучшие качества. Близкие, коллеги и друзья это точно оценят.

Чтобы удача всегда была рядом, можно воспользоваться сильными заговорами и сохранять самоуверенность. Не нужно чинить себе препятствий в виде неприятных мыслей и сомнений. На этой неделе всё должно получиться. Стоит лишь поверить в это.

Женщина-Дева