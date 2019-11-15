«Я бы грудь уменьшила»: Анфиса Чехова испытывает дискомфорт из-за большого бюста

41-летняя Анфиса Чехова ответила на вопрос о натуральности своей груди. Звезда заявила, что не понимает женщин, которые хотят увеличить бюст, пишет Cosmo.
Анфиса даже после сильного похудения осталась обладательницей пышной груди. Телеведущая подчеркивает выдающиеся формы соблазнительными нарядами и сексуальным нижним бельем.
Некоторые поклонники подозревают, что роскошный бюст теледивы — это результат работы пластического хирурга. Один из фанатов решил напрямую спросить об этом звезду. «Вы увеличивали грудь? Раскройте эту тайну», — потребовал пользователь Instagram.
Чехова очень удивилась. Звезда заявила, что большая грудь причиняет дискомфорт, и она бы хотела ее уменьшить. «Тайну? Вы издеваетесь? Я всю жизнь говорила, что если бы была моя воля — я бы грудь уменьшила. Я не понимаю женщин, которые ее увеличивают. Большая грудь причиняет массу неудобств», — ответила Анфиса.
Телеведущая также призналась, что хочет еще родить, но не больше одного ребенка. «Больше не потяну. Надеюсь, у меня это получится. Только отца подберу хорошего», — с иронией сказала Чехова. У звезды есть сын Соломон от бывшего мужа Гурама Баблишвили.