13 продуктов, которые спасут вас от головной боли

По статистике американских исследователей, более 75 процентов людей в возрасте от 18 до 65 лет сообщили, что у них болела голова в течение года. А более 30 процентов из них сообщили, что страдают от мигрени. Чтобы избавиться от головной боли или мигрени, которая часто сопровождается тошнотой и чувствительностью к свету, врачи утверждают, что можно всего лишь придерживаться особой диеты.

Продукты, которые помогут избавиться от мигрени

Мясо. В этом продукте содержится большое количество коэнзима Q10 — он, как известно, участвует в выработке митохондриальной энергии, которая могут быть нарушена у людей с мигренью.

Вишня. Этот сладкий фрукт содержит множество антиоксидантов полифенолов, которые, как известно, уменьшают воспаление — основной фактор головных болей и мигрени. В нескольких исследованиях было обнаружено снижение антиоксидантной активности и усиление окислительного стресса у пациентов с хронической мигренью и чрезмерным употреблением лекарств.

Огурцы. Они на 96 процентов состоят из воды и могут помочь предотвратить обезвоживание, известную причину многих головных болей. Причина — когда организм обезвожен, мозг временно сжимается и сжимается, вызывая боль.

Рыба. Сардины, тунец, скумбрия, сельдь и лосось богаты жирными кислотами омега-3, которые снижают частоту головных болей. В одном из исследований американских ученых было выявлено, что у 74 процента подростков, принимавших омега-3 рыбий жир, снизилась частота и продолжительность головной боли.

Вода. Чтобы избежать головной боли эксперты советуют придерживаться стандартных двух литров чистой воды в день. Легкое обезвоживание может вызвать усталость и низкую энергию.

Киноа. Высокое содержание железа в киноа — 15 процентов от суточной нормы — может защитить от железодефицитной анемии, которая связана с мигренью.

Рис. Эта крупа богата витамином, которые влияют на состояние нервной системы и борются с головной болью.

Брокколи. Этот продукт богат витаминами группы B, а именно их нехватка чаще всего приводит к упадку сил и, как следствие, головной боли.

Шпинат. Его считают кладезем минеральных веществ, а благодаря витамину B2 он снижает давление и избавляет от мигрени.

Миндаль. В этом орехе содержится магний, который снимает спазм и приводит в ному давление.

Каких продуктов надо избегать

Кофеин

Бананы

Помидоры

Сыр

Кукуруза

Когда убираешь из рациона продукты, содержащие глютен, головные боли и мигрени становятся более редкими явлениями. Одним из эффективных вариантов избавление от головной боли является горячее какао, однако в него не стоит добавлять молоко или сахар. В обычном какао на воде содержится триптофан и серотонин — по сути это нейромедиаторы, которые отвечают за удовольствия. Также в этом напитке есть магний — он расслабляет нервную систему и нейтрализует боли любого характера.

А цитрусовые содержат витамин C, которые питают сосуды головы и убирают боль.