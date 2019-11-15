Самый эффективный способ растянуть новую обувь

Знакомая ситуация? Надеваешь с утра новую обувь, к полудню ноги уже натерты, а к вечеру словно горят, и хочется поскорее добраться до дома и скинуть эти ненавистные туфли. И вроде в магазине все было нормально, и дома тоже ничего не мешало, но стоило выйти на улицу, как сразу все стало понятно. Обувь тесная и не удобная.

Что делать, чтобы избежать боли и волдырей? Выход один — растянуть обувь. В магазинах продаются специальные растяжки, но если такой у вас нет, можно попробовать надежный способ с использованием льда.

Как он работает?

Все очень просто: когда вода превращается в лед, она увеличивается в объеме примерно на 9%. Лед растягивает обувь, и она становится немного свободнее, что нам и нужно.

Что понадобится: большие полиэтиленовые пакеты (две штуки) с zip застежкой, вода и морозильная камера.

Что нужно сделать

1. Наполните полиэтиленовые пакеты наполовину водой.

2. Удалите лишний воздух из каждого пакета и закройте их.

3. Вставьте по пакету с водой внутрь каждой туфли так, чтобы вода находилась в мыске.

4. Поместите туфли в морозильную камеру на 4−8 часов, чтобы вода успела замерзнуть.