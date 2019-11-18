Эвелина Хромченко: необходимые советы от гуру моды

«Старайтесь не сочетать в костюме больше трех цветов. Не потому, что этого делать нельзя, а потому, что это требует определенного умения. Если вы не уверены в наличии его у себя – лучше не рисковать.

По той же причине женщина, вышедшая из студенческого возраста, должна с осторожностью относиться к джинсам с различными потертостями, стразами и прочими элементами декора. Беспроигрышный вариант – темно-синие классические джинсы.

Если вы носите очки, запомните: срок жизни одной пары – не более трех лет, как бы дороги они вам ни были. Если не хотите, чтобы очки выдавали ваш паспортный возраст, меняйте их чаще в соответствии с модными тенденциями. В идеале у каждой женщины-очкарика должно быть несколько пар очков.

Вред высоких каблуков сильно преувеличен. Это не вредно! Куда вреднее не поехать на бал, если попасть туда очень хочется». Хорошее платье сразу берет вас в тиски и делает ваши движения женственными. Найдите такое платье и сдайтесь ему в плен!

Красота – в естественности

«Макияж актуален максимально естественный. Акцент – либо на глаза, либо на губы. Стрелки вполне уместны, но обводить глаза по верхнему и нижнему векам можно лишь женщинам с большими широко расставленными глазами, как у Натальи Водяновой. В противном случае есть риск сделать глаза визуально меньше, а вам это надо?