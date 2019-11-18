Эвелина Хромченко: необходимые советы от гуру моды

Как одеться и накраситься, чтобы не было мучительно стыдно за недостаточное знание модных трендов? Советы Эвелины Хромченко, которая знает о моде все и даже больше., дает wday.ru.
Встречают по одежке
«Старайтесь не сочетать в костюме больше трех цветов. Не потому, что этого делать нельзя, а потому, что это требует определенного умения. Если вы не уверены в наличии его у себя – лучше не рисковать.
По той же причине женщина, вышедшая из студенческого возраста, должна с осторожностью относиться к джинсам с различными потертостями, стразами и прочими элементами декора. Беспроигрышный вариант – темно-синие классические джинсы.
Если вы носите очки, запомните: срок жизни одной пары – не более трех лет, как бы дороги они вам ни были. Если не хотите, чтобы очки выдавали ваш паспортный возраст, меняйте их чаще в соответствии с модными тенденциями. В идеале у каждой женщины-очкарика должно быть несколько пар очков.
Вред высоких каблуков сильно преувеличен. Это не вредно! Куда вреднее не поехать на бал, если попасть туда очень хочется». Хорошее платье сразу берет вас в тиски и делает ваши движения женственными. Найдите такое платье и сдайтесь ему в плен!
Красота – в естественности
«Макияж актуален максимально естественный. Акцент – либо на глаза, либо на губы. Стрелки вполне уместны, но обводить глаза по верхнему и нижнему векам можно лишь женщинам с большими широко расставленными глазами, как у Натальи Водяновой. В противном случае есть риск сделать глаза визуально меньше, а вам это надо?
Оптимальный цвет помады – натуральный беж. Красная помада допустима лишь в особых случаях. При этом надо внимательно следить, чтобы зубы не окрашивались в цвет губ. Совет: чтобы в гостях или на светском рауте не испачкать яркой помадой край бокала с шампанским, сначала незаметно лизните его, а уж потом приложитесь к нему губами.
Исключите из макияжа голубые и зеленые тени!
Корректируйте форму бровей с осторожностью, оптимально – только над переносицей. В моде широкие брови, а не выщипанные в ниточку. Дайте им наконец отрасти!
Да – ухоженным аккуратным ногтям, покрытым бесцветным лаком. Если вы красите ногти в белый цвет, популярный в 80-х годах прошлого столетия, обновляйте лак каждый день, чтобы он выглядел свежо».