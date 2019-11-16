В идеальном белом: Джиджи Хадид подчеркнула точеную фигуру изящным платьем

Сегодня Джиджи Хадид не только одна из самых успешных моделей, но и невероятная красавица. Каждый выход знаменитости на красную дорожку производит настоящий фурор, ведь Джиджи всегда умело подчеркивает достоинства своей фигуры.

Не прогадала модель и в этот раз, когда появилась на кантри-премии СМА в Нэшвилле. Перед фотографами Хадид предстала в прозрачном белоснежном обтягивающем платье в тонкий рубчик от Helmut Lang. Его Джиджи сочетала с белыми ковбойскими сапогами.