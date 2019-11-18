Очень вкусные классические капустные котлеты: улетают на ура со стола

Капустные котлеты — блюдо, которое понравится держащим пост, следящим за весом, не употребляющим мясо, ценителям овоща. Elektro-sadovnik.ru предлагает классический рецепт капустнрых котлет, которые понравятся всем вашим домочадцам.
Классический рецепт
Блюдо подходит для обеда, легкого ужина для всей семьи. Котлеты выходят сочными, мягкими, а, главное, вкусными.
Ингредиенты:
- 0.5 кг белокочанной капусты;
- 7 головок лука (средних);
- 5 яиц;
- 0,5 кг муки;
- соль, пряности по вкусу;
- растительное рафинированное масло для жарки.
Как готовить:
- Капусту натирают на терке. Для экономии времени можно воспользоваться блендером. Заливают крутым кипятком, оставляют на 2 ч.
- Лук очищают. Мелко нарезают, большую часть обжаривают до золотистого цвета. Меньшую оставляют сырой.
- В миске смешивают капусту, яйца, лук, муку (2 ст.). Добавляют соль, перец. Перемешивают.
- Из полученной массы формируют котлеты, обваливают в муке и обжаривают.
Готовое блюдо подают со сметаной. Также подойдет соус на основе чеснока. Поклонники средиземноморской кухни могут выбрать песто.