Пн, 18.11.2019

Очень вкусные классические капустные котлеты: улетают на ура со стола

Капустные котлеты.

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Капустные котлеты — блюдо, которое понравится держащим пост, следящим за весом, не употребляющим мясо, ценителям овоща. Elektro-sadovnik.ru предлагает классический рецепт капустнрых котлет, которые понравятся всем вашим домочадцам.

Классический рецепт

Блюдо подходит для обеда, легкого ужина для всей семьи. Котлеты выходят сочными, мягкими, а, главное, вкусными.

Ингредиенты:
  • 0.5 кг белокочанной капусты;
  • 7 головок лука (средних);
  • 5 яиц;
  • 0,5 кг муки;
  • соль, пряности по вкусу;
  • растительное рафинированное масло для жарки.

домашние капустные котлеты

Как готовить:

  1. Капусту натирают на терке. Для экономии времени можно воспользоваться блендером. Заливают крутым кипятком, оставляют на 2 ч.
  2. Лук очищают. Мелко нарезают, большую часть обжаривают до золотистого цвета. Меньшую оставляют сырой.
  3. В миске смешивают капусту, яйца, лук, муку (2 ст.). Добавляют соль, перец. Перемешивают.
  4. Из полученной массы формируют котлеты, обваливают в муке и обжаривают.

Готовое блюдо подают со сметаной. Также подойдет соус на основе чеснока. Поклонники средиземноморской кухни могут выбрать песто.

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