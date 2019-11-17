Косметические тестеры в магазинах оказались смертельно опасны

Журналисты телеканала собрали десять мазков разной косметики в нескольких магазинах города Вудбридж, штат Нью-Джерси, и поместили их в посуду с агаром для культивирования бактерий и вирусов. После чего команда подождала пять дней и отнесла их на оценку специалисту по инфекционным заболеваниям.

При рассмотрении образцов доктор Араш Пурсина из медицинского центра Пьемонта заявила, что два из них являются переносчиками разновидностей стафилококка и смертельно опасны. Помимо этого анализ остальных образцов показал наличие герпеса и кишечной палочки.

«При всеобщем использовании косметических средств можно подхватить даже болезнь, передающуюся половым путем», — говорит Пурсина. Тени для век и губная помада оказались самыми опасными, но доктор рекомендует не прикасаться к любым тестерам для макияжа. «Даже использование новых ватных дисков может не помочь в предотвращении развития инфекций», — заключила Пурсина.