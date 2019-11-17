Вс, 17.11.2019

Золотое латте с куркумой: рецепт от Кортни Кардашьян

Кофе, фото иллюстративное

ФОТО: Nalinratana Phiyanalinmat / PantherMedia / Nalinratana Phiyanalinmat

Золотое латте – модный напиток, который содержит мощные противовоспалительные пряности, такие как корица, имбирь и куркума. Добавление этих ингредиентов в рацион поможет снять воспаление в организме и восстановить поврежденные клетки, передает Сегодня.

Ингредиенты:

  • 1,5 стакана миндального или кокосового молока
  • 2 ч.л. молотой куркумы
  • 1 ст.л. кокосового масла
  • 2 ч.л. сиропа агавы
  • Немного корицы
  • Щепотка соли и перца
  • 1 финик
  • 1/2 кусочка имбиря размером с большой палец

Способ приготовления:

  1. Налейте миндальное или кокосовое молоко в кастрюлю. Нагрейте на среднем огне.
  2. Добавьте куркуму, кокосовое масло, сироп агавы, корицу, соль и перец и перемешайте.
  3. Как только жидкость начнет выделять пар, перелейте ее в блендер.
  4. Добавьте финик без косточки и кусочек очищенного имбиря.
  5. Взбейте до получения однородной массы.
  6. Перелейте в кружку, откиньтесь на спинку кресла, расслабьтесь и наслаждайтесь.

Чем полезна куркума для здоровья

Согласно исследованиям, куркумин, содержащийся в индийской пряности, способен улучшить память и настроение, а также облегчить симптомы депрессии;

Куркуму рекомендуют как средство для облегчения головной и мышечной боли. Она помогает ускорить заживление ран, уменьшить воспаление в суставах и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний;

Куркума повышает эластичность кожи и стимулирует рост новых клеток благодаря высокому содержанию антиоксидантов. Она делает кожу светлее и борется с пигментацией.

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