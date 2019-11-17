Золотое латте с куркумой: рецепт от Кортни Кардашьян

Золотое латте – модный напиток, который содержит мощные противовоспалительные пряности, такие как корица, имбирь и куркума. Добавление этих ингредиентов в рацион поможет снять воспаление в организме и восстановить поврежденные клетки, передает Сегодня.
Ингредиенты:
- 1,5 стакана миндального или кокосового молока
- 2 ч.л. молотой куркумы
- 1 ст.л. кокосового масла
- 2 ч.л. сиропа агавы
- Немного корицы
- Щепотка соли и перца
- 1 финик
- 1/2 кусочка имбиря размером с большой палец
Способ приготовления:
- Налейте миндальное или кокосовое молоко в кастрюлю. Нагрейте на среднем огне.
- Добавьте куркуму, кокосовое масло, сироп агавы, корицу, соль и перец и перемешайте.
- Как только жидкость начнет выделять пар, перелейте ее в блендер.
- Добавьте финик без косточки и кусочек очищенного имбиря.
- Взбейте до получения однородной массы.
- Перелейте в кружку, откиньтесь на спинку кресла, расслабьтесь и наслаждайтесь.
Чем полезна куркума для здоровья
Согласно исследованиям, куркумин, содержащийся в индийской пряности, способен улучшить память и настроение, а также облегчить симптомы депрессии;
Куркуму рекомендуют как средство для облегчения головной и мышечной боли. Она помогает ускорить заживление ран, уменьшить воспаление в суставах и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний;
Куркума повышает эластичность кожи и стимулирует рост новых клеток благодаря высокому содержанию антиоксидантов. Она делает кожу светлее и борется с пигментацией.