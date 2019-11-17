Истории женщин, решившихся на интимную пластику

Татьяна: удалила матку и заодно омолодилась

Почти сразу после вторых родов у меня впервые случилось выпадение матки. Делать операцию я тогда побоялась — была молодой и глупой. Теперь всем советую не затягивать с восстановлением женского здоровья, потому что этот диагноз опускает качество жизни до нуля. Я же дотерпела до того, что восстанавливать было нечего. Наступил климакс, и гинеколог предложила удалить ненужный орган. Еще на этапе подготовки к операции врач посоветовала заодно еще и восстановить влагалище, сузить его стенки.

Поначалу идея казалась странной. Зачем это нужно женщине под шестьдесят? Но гинеколог практически уговорила. Все равно мне предстояло пережить операцию и все ее последствия, так почему бы не позаботиться не только о здоровье, но еще и об удовольствии. Результат превзошел все ожидания! После десяти лет воздержания в нашу с мужем жизнь вернулся секс! Оказалось, новая я могу и мужа порадовать, и сама получать удовольствие, о котором с появлением детей успела позабыть.

Ирина: сделала лабиопластику для удобства

Когда люди слышат об операции по уменьшению малых половых губ, обычно крутят у виска и называют женщину помешанной на интимной красоте. Но не только в эстетике дело. Еще в подростковом возрасте я заметила, что в белье выгляжу иначе, чем другие девочки. Вместо так называемой «верблюжьей лапки» у меня там был бугорок с оборочкой. Но позже мужчины, кажется, даже не замечали этого. И я успокоилась. Проблемы начались после родов. И без того слишком длинные половые губы еще сильнее растянулись. Теперь это стало не просто некрасиво, а неудобно. Например, мне были противопоказаны стринги, но и обычное белье постоянно натирало. Во время секса иногда становилось больно.

И я решилась на операцию. Сделали ее под местным наркозом всего за полчаса. Первую неделю нельзя было сидеть. Через две недели саморассасывающиеся швы полностью исчезли. Через месяц врач снял запрет на секс, но из-за болезненных ощущений я не спешила. Мужу в моей внешности все нравилось, и он был против операции, но героически выдержал восстановительный период и ни разу не упрекнул. Больше всего я переживала, что пожалею о сделанном. Но сейчас прошло уже больше года, и я по-прежнему в восторге! Такой уверенной в себе и нормальной я не чувствовала себя, пожалуй, с детства!

Екатерина: устранила последствия эпизиотомии