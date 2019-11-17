Истории женщин, решившихся на интимную пластику

Всего одни роды могут до неузнаваемости изменить внешние половые органы. Что уж говорить, если детей несколько, сказывается возраст и проблемы со здоровьем. И речь не только о внешней красоте. Чувствительность снижается, сухость становится постоянной проблемой, а интимная близость — пыткой. Rambler.ru рассказывает истории женщин, которые решились обратиться к хирургу, чтобы вернуть сексуальную радость.
Татьяна: удалила матку и заодно омолодилась
Почти сразу после вторых родов у меня впервые случилось выпадение матки. Делать операцию я тогда побоялась — была молодой и глупой. Теперь всем советую не затягивать с восстановлением женского здоровья, потому что этот диагноз опускает качество жизни до нуля. Я же дотерпела до того, что восстанавливать было нечего. Наступил климакс, и гинеколог предложила удалить ненужный орган. Еще на этапе подготовки к операции врач посоветовала заодно еще и восстановить влагалище, сузить его стенки.
Поначалу идея казалась странной. Зачем это нужно женщине под шестьдесят? Но гинеколог практически уговорила. Все равно мне предстояло пережить операцию и все ее последствия, так почему бы не позаботиться не только о здоровье, но еще и об удовольствии. Результат превзошел все ожидания! После десяти лет воздержания в нашу с мужем жизнь вернулся секс! Оказалось, новая я могу и мужа порадовать, и сама получать удовольствие, о котором с появлением детей успела позабыть.
Ирина: сделала лабиопластику для удобства
Когда люди слышат об операции по уменьшению малых половых губ, обычно крутят у виска и называют женщину помешанной на интимной красоте. Но не только в эстетике дело. Еще в подростковом возрасте я заметила, что в белье выгляжу иначе, чем другие девочки. Вместо так называемой «верблюжьей лапки» у меня там был бугорок с оборочкой. Но позже мужчины, кажется, даже не замечали этого. И я успокоилась. Проблемы начались после родов. И без того слишком длинные половые губы еще сильнее растянулись. Теперь это стало не просто некрасиво, а неудобно. Например, мне были противопоказаны стринги, но и обычное белье постоянно натирало. Во время секса иногда становилось больно.
И я решилась на операцию. Сделали ее под местным наркозом всего за полчаса. Первую неделю нельзя было сидеть. Через две недели саморассасывающиеся швы полностью исчезли. Через месяц врач снял запрет на секс, но из-за болезненных ощущений я не спешила. Мужу в моей внешности все нравилось, и он был против операции, но героически выдержал восстановительный период и ни разу не упрекнул. Больше всего я переживала, что пожалею о сделанном. Но сейчас прошло уже больше года, и я по-прежнему в восторге! Такой уверенной в себе и нормальной я не чувствовала себя, пожалуй, с детства!
Екатерина: устранила последствия эпизиотомии
В первых родах мне рассекали промежность — делали эпизиотомию. Обычно считается, что это лучше, чем разрывы. Но то ли мне не повезло с врачом, то ли сама где-то неправильно выполнила его рекомендации. Как результат — швы загноились, а потом и вовсе разошлись и срослись неровно, с заметными шрамами. С этим вполне можно было бы жить. Но об уверенности в себе и сексуальном удовольствии пришлось бы забыть.
В процессе обследования выяснилось, что мне предстоит полноценная часовая операция, после которой не неделю придется остаться в стационаре. Ни о каком лазере и речи не шло. В процессе мне иссекли старые рубцы и заново зашили промежность. Причем опытный врач сделала это так, что теперь швы абсолютно незаметны — я словно бы и не рожала никогда! Конечно, на операция я шла для собственного спокойствия, а не ради мужа. Но его реакция доставила особое удовольствие!
Нина: восстановила девственность
В детстве я перенесла серьезную травму — неудачно упала, повредив девственную плеву. Тогда врач сказал маме, что в случившемся нет ничего страшного: «Покровило и перестало, подумаешь». Сама я смутно помню произошедшее, скорее опираюсь на мамин рассказ. Но ощущение неполноценности меня не покидало. Подруги делились первым сексуальным опытом, а я знала, что на моей простыне крови не будет. И это несмотря на то, что будущий муж должен был стать первым и единственным мужчиной в моей жизни. Поэтому, когда отношения перешли на серьезную стадию, я решилась на интимную пластику.
Чтобы не вызвать подозрений, пришлось обратиться в клинику в другом городе, а жениху соврать о командировке. Сама операция прошла быстро и легко. Гораздо сложнее протекал месяц восстановления после нее. Мне нельзя было сидеть — только полулежать. Об интимной близости тоже речи не шло. Зато к свадьбе я уже была абсолютно готова. Восстановление девственности стало для меня восстановлением справедливости. После первой брачной ночи муж не сомневался, действительно ли он у меня единственный. И для меня это было даже важнее, чем для него.