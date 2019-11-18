На что смотреть? Психологи советуют, как выбрать мужа для счастливого брака

Любовь с первого взгляда — дело хорошее, но редкое и ненадежное. Так считают многие психологи. Ведь если девушки решили не просто завести отношения, а построить семью, то и кандидата надо подбирать с толком, с чувством, с расстановкой. И опираться не только на ветреные чувства, но и немного на разум, пишет Лайф.
У психологов есть несколько универсальных советов — по ним вы сможете проверить, подходит ли ваш избранник на должность хорошего мужа.
Отношение к деньгам
Дело не в количестве, а в отношении к ним. Лучше выбирать мужчину, который разумно относится к покупкам, долгам, заработку
Сексуальная совместимость
Вас влечет к нему. У вас хороший секс. Это важно. Можно терпеть и не ложиться в кровать до свадьбы, но сюрприз может быть так себе
Самостоятельность в принятии решений
Советуется с мамой во всех вопросах, не может определиться, куда сходить поужинать, и спрашивает вас. Вам точно нужен такой нюня?
Закостенелое мышление
Женщина у плиты, мужчина на охоте — хорошая модель для Средневековья. Теперь отношения чаще равноправны, мужчина может готовить
Чувство юмора
Говорят, наличие юмора — показатель ума. Даже если это не так, подумайте, как скучно прожить жизнь с глупым и несмешным человеком