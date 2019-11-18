На что смотреть? Психологи советуют, как выбрать мужа для счастливого брака

У психологов есть несколько универсальных советов — по ним вы сможете проверить, подходит ли ваш избранник на должность хорошего мужа.

Отношение к деньгам

Дело не в количестве, а в отношении к ним. Лучше выбирать мужчину, который разумно относится к покупкам, долгам, заработку

Сексуальная совместимость

Вас влечет к нему. У вас хороший секс. Это важно. Можно терпеть и не ложиться в кровать до свадьбы, но сюрприз может быть так себе

Самостоятельность в принятии решений

Советуется с мамой во всех вопросах, не может определиться, куда сходить поужинать, и спрашивает вас. Вам точно нужен такой нюня?

Закостенелое мышление

Женщина у плиты, мужчина на охоте — хорошая модель для Средневековья. Теперь отношения чаще равноправны, мужчина может готовить

Чувство юмора