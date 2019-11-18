Марию Кожевникову поздравляют с очередной беременностью

На снимке знаменитость со счастливой улыбкой позирует с подругами в платье с завышенной талией. Подписчики тут же предположили, что артистка ждет четвертого ребенка.

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"Скоро кто-то станет мамой еще раз", "Похоже, что опять беременна", "Какая красивая! Поздравляю с беременностью", – написали комментаторы. Некоторые фолловеры предположили, что звезда сериала "Универ" просто выбрала неудачный фасон платья.

Мария Кожевникова пока не прокомментировала слухи о своем интересном положении. Примечательно, что звезда только месяц назад вышла из декретного отпуска. Ранее она сообщила в социальных сетях, что приступила к съемкам в новом проекте. Поклонники обрадовались этому, поскольку давно не видели Марию на экранах.

Напомним, что артистка более шести лет счастлива в гражданском браке с Евгением Васильевым. Звездная пара воспитывает троих сыновей: пятилетнего Ивана, четырехлетнего Максима и двухлетнего Василия. Кожевникова рассказывала, что счастлива в отношениях, и роспись в ЗАГСе для нее не имеет значения.

При этом знаменитость, как и многие женщины, все же мечтает сыграть с возлюбленным свадьбу. Пара давно выбирает дату, но из-за разных обстоятельств откладывает бракосочетание.

Мы думали в том году расписаться, на пятилетие с момента венчания, но встал вопрос: либо отдых, либо свадьба. Я хочу, чтобы это было красиво,