ТОП-10 жарких намеков, которые ни один мужчина так и не понял

Пользовательницы Reddit рассказали о моментах своей жизни, когда они понимали, что их вторые половинки — люди не самого большого ума. К каким бы намёкам они ни прибегали, достучаться до парней оказывалось почти невозможно. 10 самых абсурдных ситуаций — в подборке ниже.
Он сделал комплимент моей прическе. Я сказала, что волосы будут выглядеть еще лучше, если он запустит в них свою руку. Он засмущался, а потом спросил: «Ты хочешь, чтобы я сделал тебе укладку?»
После долгих разговоров на вершине горы под пледом я положила голову ему на плечо и сделала комплимент, мол, какой он классный... он повернулся ко мне и спросил: «Слушай, а как понять, нравишься ли ты девушке?»
Пару лет назад 14 февраля я отправила мужу по почте посылку. В записке говорилось, цитирую: »Я хочу тебя ПРЯМО СЕЙЧАС!» Спустя пару часов мне пришлось сесть рядом с ним и объяснить, что я имела в виду...
Мы с парнем разговаривали о каноэ. Я сказала ему, что они такие же мокрые, как я сейчас. Этот непонятливый посмотрел на меня и сказал, что внутри каноэ довольно сухо.
Я собирала наряды в наше путешествие. Я показала ему пару вариантов и попросила закрыть глаза. Переоделась в нижнее белье и спросила, что он об этом думает. Его челюсть отвисла, и он сказал: «Ты не можешь ходить в этом по улице!»
Я пожаловалась, что мне холодно, и он дал мне одеяло. Потом я явно флиртующим тоном сказала, что места хватит для двоих, на что он ответил: "«Нет, спасибо, мне не холодно». До сих пор припоминаю ему эту историю (сейчас мы женаты).
Друг жаловался, что ему жарко в рубашке с длинным рукавом. Я сказала: «О, уверена, тебе было бы так же жарко и без рубашки». Он так ничего и не понял, но отступать было глупо, и я наконец просто поцеловала его.
Мы переспали с парнем, а на следующее утро он сказал: «Ага, хорошо. Если хочешь, мы можем притвориться, что ничего не было». Я посмотрела на него и сказала: «НЕТ, МОРОН, С ЭТОГО МОМЕНТА МЫ ВСТРЕЧАЕМСЯ», и мы правда были вместе три с половиной года.
Однажды девушка гладила мои волосы и между делом спросила, почему они такие мягкие. Ещё долго я рассказывал ей о новом шампуне, на который я перешёл месяц назад. Чтобы я прекратил, ей пришлось просить меня заткнуться.
Одна девчонка, пригласив меня в гости, чтобы «показать плакаты с мотоциклами», рассказывала, что никогда не каталась на харлее. Только через два года я понял, что она имела в виду... кататься на харлее... Привет, меня зовут Харли.