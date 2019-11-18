ТОП-10 жарких намеков, которые ни один мужчина так и не понял

Мы переспали с парнем, а на следующее утро он сказал: «Ага, хорошо. Если хочешь, мы можем притвориться, что ничего не было». Я посмотрела на него и сказала: «НЕТ, МОРОН, С ЭТОГО МОМЕНТА МЫ ВСТРЕЧАЕМСЯ», и мы правда были вместе три с половиной года.