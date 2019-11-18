Ирина Дубцова феноменально похудела

Певица Ирина Дубцова чуть ли не всю сознательную жизнь ведет борьбу с лишним весом. Ирина не раз худела, а после вновь набирала вес. Дубцова никогда не скрывала, что у нее есть проблемы с лишними килограммами, которые зависят напрямую от ее психологического состояния, пишет Экспресс газета.
Накануне Ирина опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой она позирует в черных обтягивающих штанах и такого же цвета тунике. Дубцова сделала снимок в зеркале в своем загородном доме.
И чего это я дома никогда в своё любимое зеркало не фоткаюсь,
— подписала кадр певица.
Поклонники же сразу заметили, как сильно похудела Дубцова. Сейчас Ирина выглядит очень стройной и явно сама довольна своим внешним видом. «Худущая», «Прекрасно выглядит, наконец вернула идеальную фигуру», — отметили в комментариях пользователи.
Сама Ирина не раз говорила о том, что диеты и спорт ей не помогают. Она набирает лишний вес только тогда, когда много нервничает, а вот когда Дубцова счастлива и спокойна, то вес сам уходит. Сейчас в жизни Ирины все гладко, недавно она призналась, что у нее появился новый возлюбленный.