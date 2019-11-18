Ирина Дубцова феноменально похудела

Накануне Ирина опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой она позирует в черных обтягивающих штанах и такого же цвета тунике. Дубцова сделала снимок в зеркале в своем загородном доме.

Сама Ирина не раз говорила о том, что диеты и спорт ей не помогают. Она набирает лишний вес только тогда, когда много нервничает, а вот когда Дубцова счастлива и спокойна, то вес сам уходит. Сейчас в жизни Ирины все гладко, недавно она призналась, что у нее появился новый возлюбленный.