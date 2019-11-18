Экс-солистка «ВИА Гры» рассказала о пластике на четвертом месяце беременности

Вышло же все совсем иначе: с отцом ребенка мы расстались еще до моей операции. Папа Мартина — молодой украинский режиссер. Я не называю его имени, потому что мы практически не общаемся, но он помогает ребенку. Мы с ним очень разные люди и решили даже не пытаться быть вместе только из-за сына. Уверена, на малыше это сказалось бы лишь негативно.

Новость о беременности застала меня врасплох. Сильнее шокировало только осознание того, что мне сделали операцию под общим наркозом на 16-й неделе беременности! Я плакала беспрерывно несколько дней, была в полнейшем отчаянии и не могла с собой совладать. Дело в том, что не было никаких признаков того, что я жду ребенка. В первые два месяца беременности все равно была менструация (что, как мне потом сказал врач, могло привести к выкидышу), при этом токсикоз обошел меня стороной, а я знаю, как многие будущие мамы из-за этого страдают. К тому же это была предновогодняя пора: мы в «ВИА Гре» давали много концертов, выступали на корпоративах. Постоянные перелеты, отсутствие нормального сна — сбои в организме при таком образе жизни были для меня обычным явлением.

Внешне моя беременность тоже никак не проявлялась. Я была очень худой, много занималась спортом, поэтому живот не округлился. А, может, если животик и был, я могла подумать, что просто немного поправилась. Спасти малыша Впав в депрессию и проплакав неделю, я все же взяла себя в руки. Поняла, что слезы здесь не помогут, и начала действовать: отыскала лучших врачей в Киеве и прошла все необходимые обследования. Несмотря на то, что я понимала, что проведенная операция могла навредить моему ребенку, об аборте даже речи не шло. Я из такой семьи, где подобные вещи неприемлемы. Решение рожать было бы принято в любом случае.