«Стала выглядеть моложе»: Алсу показала результат своего бьюти-преображения

Звезда снимает клип на новую песню «Герои любовных романов». Ради нового образа певица решила изменить привычный стиль. Алсу коротко постригла длинные волосы, теперь она носит модное каре.

Призер «Евровидения-2000» сделала селфи с новой стрижкой. Певица предпочла умеренный макияж — подвела темным карандашом глаза и нанесла нюдовую помаду на губы. «Новая прическа для видеоклипа», — пояснила артистка.

Звезда экспериментирует с разными образами — в клипе у нее будет укладка мягкими волнами, а в обычной жизни она просто выравнивает волосы.