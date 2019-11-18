«Стала выглядеть моложе»: Алсу показала результат своего бьюти-преображения

36-летняя Алсу удивила поклонников сменой имиджа. Исполнительница впервые за долгое время кардинально поменяла прическу, сообщает Cosmo.
Звезда снимает клип на новую песню «Герои любовных романов». Ради нового образа певица решила изменить привычный стиль. Алсу коротко постригла длинные волосы, теперь она носит модное каре.
Призер «Евровидения-2000» сделала селфи с новой стрижкой. Певица предпочла умеренный макияж — подвела темным карандашом глаза и нанесла нюдовую помаду на губы. «Новая прическа для видеоклипа», — пояснила артистка.
Звезда экспериментирует с разными образами — в клипе у нее будет укладка мягкими волнами, а в обычной жизни она просто выравнивает волосы.
Поклонники Алсу сделали комплименты ее новому образу. Многие признались, что красоту певицы сложно чем-либо испортить.