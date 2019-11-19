Как уменьшить негативное влияние менопаузы

Хотя менопауза является нормальной фазой жизни каждой женщины, связанные с ней физиологические изменения могут нести с собой дискомфорт и неприятные ощущения.

Одним из самых распространенных симптомов менопаузы для женщин становятся приливы – состояние, характеризующееся жаром, покраснением кожи и потливостью. С такими приливами сталкивается 85% женщин. При этом 55% женщин, у которых бывают приливы, начинают испытывать их задолго до начала менопаузы.

Специалисты Школы общественного здравоохранения при Университете Квинсленда в Сент-Люсии (Австралия) констатируют: приливы не обязательно являются неизбежными при менопаузе. По их словам, отказ от курения и поддержание здорового веса могут помочь женщинам уменьшить эти признаки и легче пережить климакс.

Как проходило исследование?

Ученые проанализировали данные восьми исследований, в которых в сумме были представлены данные более 21 тысячи женщин в возрасте 50 лет из разных стран. Почти 60% этих женщин столкнулись с характерными симптомами менопаузы – приливами или обильным ночным потом. Половина этих участников имела избыточный вес, в том числе 21% из них имели ожирение. 17% были курильщицами.

Выводы ученых