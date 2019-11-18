Диетолог назвала самые вредные сладости

Чем сложнее состав сладости, тем вреднее она для организма. Такой формулой рекомендует пользоваться врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова. Об этом пишет Kp.ru.
Самыми безопасными, с этой точки зрения, являются моносладости, например, плитка шоколада, варенье или мед. По словам специалиста, они сильно выигрывают у десерта, в состав которого входят несколько десятков ингредиентов. Также стоит обратить внимание на мармелад, пастилу, горький шоколад и зефир на агар-агаре.
Наиболее вредными можно считать лакомства, жаренные во фритюре. В пончиках, чак-чаке и «хворосте» содержится высокое количество простых сахаров, которые сочетаются с трансжирами.
На втором месте — сладости из дрожжевого теста. На третьем — шоколадные батончики и кремовые торты.
«С точки зрения микробиологии опасны все белковые (где используются сырые белки или яйца до конца не пропекаются) и молочные десерты», - говорит врач-диетолог.
Также при выборе сладостей стоит обращать пристальное внимание на их состав и внешний вид. Если продукт имеет яркий кислотный цвет, то, скорее всего, применялся вредный краситель.