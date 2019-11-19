Как научить мужчину дарить правильно подарки: практичные советы

Вашему вниманию пять способов, которые помогут избежать ежегодного разочарования и научить своего мужчину дарить вам то, что точно придется по душе. Но для начала важно понять, почему мужчинам приходится так трудно.

1. Просто соблюсти традиции

Когда-то считалось, что от джентльмена можно принимать в подарок только конфеты, цветы, книгу стихов или флакончик духов. Нормы приличий давно изменились, но многие дарители до сих пор следуют неписаному правилу "цветы — духи — конфеты".

Психолог Элизабет Дан из Университета Британской Колумбии в ходе экспериментов выяснила, что для мужчин подарки — это яркие маркеры совместимости пары. Если получаешь плохой, значит, партнерша тебя совсем не знает, и вы не подходите друг другу. Именно по этой причине они так боятся совершить ошибку — ведь женщина тоже может сделать такие же выводы. Поэтому вот тебе, дорогая, очередная коробка "Ассорти".

Что делать? Если твоему мужчине не хватает фантазии, лучше прямо сказать, что именно ты хочешь получить: билеты на концерт или лампу для шеллака. Если хочется сохранить элемент сюрприза, то на сайтах вроде Pinterest можно составить вишлист на 100 позиций. Отправить ссылку на список любимому и замереть в счастливом предвкушении.

2. Произвести впечатление

Часто мужчина искренне мечтает сделать своей женщине царский подарок. В таком случае состоятельные благородные мужи руководствуются в первую очередь ценой. И тогда счастливица может обнаружить себя обладательницей картины какого-нибудь современного гения кисти или дорогущих часов. Но это еще пережить можно. А вот гигантомания, помноженная на скромные финансы, дает более удручающий эффект. Мужчина так хочет вручить что-то стоящее, вроде нового айфона, что в итоге не дарит ничего. На дорогой гаджет нет денег, а на мелочи размениваться стыдно.

Что делать? Подобные стратегии женщинам не очень понятны. Мы-то отлично знаем, что хороший подарок можно сделать при любом бюджете. Поэтому обязательно хвали любимого в те нечастые моменты, когда он угадывал твои желания. Подчеркивай, что только по-настоящему мудрый и предприимчивый мужчина может все помнить и "видеть людей насквозь". Тогда любимый расшибется в лепешку, но выведает, какого же подарка ты ждешь на 8 марта. А ты не забывай почаще "проговариваться" и давать подсказки.

3. Порадовать тебя так же, как в прошлый раз

Признайся, ты так делала (особенно в начале отношений): получаешь в подарок какую-нибудь ненужную ерунду, но не подаешь вида. С радостной улыбкой воркуешь: "Спасибо, дорогой! Какие классные сережки!" Хотя в этих огромных погремушках ты чувствуешь себя солисткой ансамбля цыганской песни. Дело сделано — и через десять лет подаренных висюлек хватило бы на целый табор, но объяснять, что в тот первый раз вышла осечка, уже как-то неловко.

Что делать? Схитрить! Скажи, мол, дорогой, концепция поменялась, теперь мне нравятся маленькие сережки-гвоздики. Да-да, вот такие мы, женщины, непредсказуемые.

4. Показать свое чувство юмора

По данным всевозможных опросов, чувство юмора стабильно входит в пятерку самых привлекательных мужских качеств. Жаль только, что мужчины не всегда понимают, когда нужно выключить фонтан остроумия и включить серьезность и/или сентиментальность. Кто получал в подарок упаковку жвачки в коробочке от Tiffany, тот знает, как это не смешно.

Что делать? Смириться: это не лечится. И надеяться, что когда-нибудь любимый вручит тебе кольцо с бриллиантом. Пусть и в рулоне туалетной бумаги.

5. Показать свою солидность

Ну какая может быть радость от дорогущей малюсенькой бутылочки, пахнущей убогими ландышами! То ли дело кулинарная книга, мощный пылесос или крутейшая сковородка с антипригарным покрытием. Вот это вещь!