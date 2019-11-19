Люди, которые счастливы вместе, не пишут об этом в соцсетях

Хвастовство cегодня зашло слишком далеко. До такой степени, что если вы не выставляете фото со своим партнером, вас могут обвинить в том, что вы не любите свою вторую половинку.

Большинство людей утверждают, что нет ничего плохого в том, чтобы делиться подробностями отношений. Жизнь многих вращается вокруг обновления их профилей в социальных сетях.

Но вся суть в том, что вам не нужно онлайн-одобрение, чтобы быть счастливым. Если вы сутками наблюдаете за идеальной жизнью других людей в Instagram, то можете попасть в ловушку, пытаясь копировать их образ жизни. Идеальная жизнь в Instagram очень часто оказывается катастрофой в реальности.

Люди, которые действительно счастливы, не говорят об этом на каждом углу, и тем более в каждом посте в социальных сетях. Опрос, проведенный в 2016 году среди 170 магистрантов в области взаимоотношений, показал, что те пары, которые реже выставляют совместные фото в социальных сетях и больше времени проводят только вдвоем, имеют более стабильные отношения.

Ваше счастье должно исходить от ваших реальных разговоров и времени, проведенного в компании друг друга. У большинства пар есть только иллюзия счастья, которая процветает в виртуальном пространстве.

Во некоторые вещи, которые помогут вам укрепить отношения:

Проводите время в любимых местах. Это не значит ужин на самой экзотической крыше города, часто - это уютное кафе возле дома; Общайтесь. Разговор - это все. Будьте открыты со своим партнером и говорите обо всем; Будьте честны. Это - самое главное правило ведь любви на лжи не построишь; Умейте извиняться, если вы неправы. О гордости не может даже идти речи, если вы действительно любите другого человека; Разделяйте маленькие радости друг друга. Искренне радуйтесь победам вашей второй половинки;

Помните, истинное счастье идет изнутри, а не из пары лайков в социальных сетях.