Что лучше: пропустить тренировку или заниматься усталым

Тренировки и сон имеют тесную связь. Чтобы получить хорошие спортивные результаты, держать себя в форме – следует следить не только за регулярностью тренировок, но и за качеством сна. Поэтому лучше, когда вам не нужно выбирать между сном и тренировкой, ведь нехватка чего-то одного повлияет на другое.

Да, не пропускать тренировки важно, чтобы не выбиться из режима и плана тренировок, но занятие в состоянии усталости не будет таким же эффективным, как после отдыха, поэтому считайте, что вы уже отошли от графика. Если вы легли поздно и поднялись рано, ваш суточный ритм сбился. То есть, когда вы собираете сумку в зал или начинаете разминку, биологически организм все еще спит. Мышцы тоже подчиняются суточному ритму, для их эффективной работы тело должно проснуться.

Недосыпание приводит к тому, что ваши движения будут плохо скоординированными, внимание ослабленным, а поэтому риск травм повышается. Мышцы быстрее истощаются, ведь плохо отдохнули и не могут работать так же эффективно, как в нормальном состоянии после качественного сна.

Когда вы устали и занимаетесь спортом, это существенно повышает уровень стресса. Кроме того, хуже работает иммунная система, ведь она просто не готова защищать организм.

Лучшее решение, если случилось так, что вы не выспались, а по плану тренировка – отменить спорт и дать организму время на отдых и восстановление. Все равно тренировка будет неэффективной и отберет последние силы.