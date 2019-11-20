«Я молодая!»: Алла Пугачева в мини-платье произвела фурор в Кремле

Группа «Цветы» отметила 50-летие творческой деятельности большим концертом в Москве. На юбилейном выступлении коллектива Стаса Намина побывали Гарик Сукачев, Александр Малинин, Сергей Мазаев, Николай Носков, Валерий Леонтьев и Алла Пугачева.

Легендарная певица приехала в Кремль, чтобы поздравить друзей. Алла Борисовна выбрала стильный черный наряд. Она облачилась в короткое черное платье и ботильоны без каблуков.

Пугачева сделала пышную прическу с начесом на правую сторону. Образ дополнил макияж с акцентом на глаза и яркий маникюр. Народная артистка СССР надела крупное красное кольцо в тон ногтям.

Исполнительница шлягера «Миллион алых роз» выглядела веселой и уверенной в себе. Она резко отреагировала на вопрос о ностальгии по молодости. «А чё ее вспоминать? Я и так молодая!».

Алла Борисовна подарила 68-летнему создателю и лидеру группы «Цветы» Стасу Намину небольшое выступление. Она спела несколько песен в компании своей коллеги, 57-летней Жанны Агузаровой. Внимание многих зрителей было приковано и к бывшей солистке «Браво». Королева рок-н-ролла 80-х надела декольтированный костюм и прикрыла глаза солнцезащитными очками в желтой оправе.

Многие поклонники решили, что Агузарова увлеклась пластикой. У нее заметили увеличенные скулы и губы, что стало предметом обсуждения в Сети, пишет Cosmo.