«Я молодая!»: Алла Пугачева в мини-платье произвела фурор в Кремле

70-летняя Алла Пугачева вышла в свет. Примадонна вызвала ажиотаж появлением в Кремлевском дворце.
Группа «Цветы» отметила 50-летие творческой деятельности большим концертом в Москве. На юбилейном выступлении коллектива Стаса Намина побывали Гарик Сукачев, Александр Малинин, Сергей Мазаев, Николай Носков, Валерий Леонтьев и Алла Пугачева.
Легендарная певица приехала в Кремль, чтобы поздравить друзей. Алла Борисовна выбрала стильный черный наряд. Она облачилась в короткое черное платье и ботильоны без каблуков.
Пугачева сделала пышную прическу с начесом на правую сторону. Образ дополнил макияж с акцентом на глаза и яркий маникюр. Народная артистка СССР надела крупное красное кольцо в тон ногтям.
Исполнительница шлягера «Миллион алых роз» выглядела веселой и уверенной в себе. Она резко отреагировала на вопрос о ностальгии по молодости. «А чё ее вспоминать? Я и так молодая!».
Алла Борисовна подарила 68-летнему создателю и лидеру группы «Цветы» Стасу Намину небольшое выступление. Она спела несколько песен в компании своей коллеги, 57-летней Жанны Агузаровой. Внимание многих зрителей было приковано и к бывшей солистке «Браво». Королева рок-н-ролла 80-х надела декольтированный костюм и прикрыла глаза солнцезащитными очками в желтой оправе.
Многие поклонники решили, что Агузарова увлеклась пластикой. У нее заметили увеличенные скулы и губы, что стало предметом обсуждения в Сети, пишет Cosmo.
Недавно Пугачева провела вечер в компании Стаса Намина и 76-летнего художника Михаила Шемякина. Их с юношеских лет связывает теплая дружба. «Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя», — отметила Алла Борисовна.