Диетолог рассказала, чем грозит интервальное голодание. Точно не хорошей фигурой

Главный внештатный диетолог Депздрава города Москвы Антонина Стародубова сообщила, что интервальное голодание может спровоцировать проблемы с обменом веществ и набором веса. Её мнение приводит агентство "Москва".

Диетолог объяснила, что подобный метод обычно называют эффективным и безопасным средством для похудения или даже панацеей от болезней. Но, по её словам, исследования по такому голоданию проводились при участии ограниченного числа людей и большинство данных получено в результате экспериментов над животными.

Врач уверена, что несбалансированное питание ведёт к развитию серьёзных болезней. А в городских условиях в организме запускаются механизмы, пытающиеся адаптироваться к новым неблагоприятным условиям, из-за чего обмен веществ замедляется, в связи с чем снижается потребность организма в энергии.

Это приводит к тому, что ранее сбалансированный рацион становится избыточным и приводит к набору веса. Диетолог посоветовала не переедать и не пропускать приёмов пищи.