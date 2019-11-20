Бомбические вкусно: оладьи из кабачков с зеленью и сыром

Оладьи из кабачков умеют готовить практически все. А если добавить в них рассольный сыр и побольше зелени - получится новый оригинальный вкус, советует «Домашний Очаг».
Время подготовки - 10 мин
Время приготовления - 35 мин.
Общее время приготовления - ~ 45мин
Ингредиенты
Кабачки молодые - 2 штуки
Яйца - 2 штуки
Брынза или фета - 150 г
Пармезан - 1 столовая ложка
Луковица (некрупная) - 1 штука
Зелень петрушки рубленая - 1 столовая ложка
Зелень кинзы нарезанная - 1 столовая ложка
Зелень укропа нарезанная - 1 чайная ложка
Соль - 1 щепотка
Перец черный молотый - 1 щепотка
Масло растительное (для жарки) - 50 г
Кабачок содержит много воды, поэтому его лучше натереть на крупной терке и выделившуюся жидкость отжать.
Способ приготовления
Молодые кабачки вымойте и натрите на крупной терке вместе с кожицей (если кабачки старые, кожицу очистите, семена удалите), посолите. Выложите массу в сито, чтобы стекла лишняя жидкость.
Всю зелень вымойте, обсушите и измельчите. Лук мелко нарежьте и обжарьте 5 минут на растительном масле.
Соедините отжатую кабачковую массу со взбитыми яйцами, добавьте жареный лук вместе с маслом, муку, зелень, раскрошенную брынзу и тертый пармезан, перемешайте, чтобы получилось густое тесто.
Попробуйте тесто на вкус, если нужно добавьте еще соли.
Выкладывайте тесто ложкой на разогретую сковороду с маслом и жарьте оладьи по 3 минуты с каждой стороны.
Подавайте оладьи из кабачков со сметаной или сливочным сыром.
Оладьи можно приготовить и в духовке 10−15 минут при 200 °C.