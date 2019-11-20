Бомбические вкусно: оладьи из кабачков с зеленью и сыром

Количество порций - 6

Время подготовки - 10 мин

Время приготовления - 35 мин.

Общее время приготовления - ~ 45мин

Ингредиенты

Кабачки молодые - 2 штуки

Яйца - 2 штуки

Брынза или фета - 150 г

Пармезан - 1 столовая ложка

Луковица (некрупная) - 1 штука

Зелень петрушки рубленая - 1 столовая ложка

Зелень кинзы нарезанная - 1 столовая ложка

Зелень укропа нарезанная - 1 чайная ложка

Соль - 1 щепотка

Перец черный молотый - 1 щепотка

Масло растительное (для жарки) - 50 г

Кабачок содержит много воды, поэтому его лучше натереть на крупной терке и выделившуюся жидкость отжать.

Способ приготовления

Молодые кабачки вымойте и натрите на крупной терке вместе с кожицей (если кабачки старые, кожицу очистите, семена удалите), посолите. Выложите массу в сито, чтобы стекла лишняя жидкость.

Всю зелень вымойте, обсушите и измельчите. Лук мелко нарежьте и обжарьте 5 минут на растительном масле.

Соедините отжатую кабачковую массу со взбитыми яйцами, добавьте жареный лук вместе с маслом, муку, зелень, раскрошенную брынзу и тертый пармезан, перемешайте, чтобы получилось густое тесто.

Попробуйте тесто на вкус, если нужно добавьте еще соли.

Выкладывайте тесто ложкой на разогретую сковороду с маслом и жарьте оладьи по 3 минуты с каждой стороны.

Подавайте оладьи из кабачков со сметаной или сливочным сыром.