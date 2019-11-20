Знаки зодиака, к которым чаще всего возвращаются бывшие

Телец

Телец всегда пытается завоевать сердце партнера с присущим ему максимализмом. Люди тянутся к нему, ведь не все могут похвастаться такой искренностью. Отношения у представителей знака зарождаются быстро. Но так же стремительно, без доли сожаления они вычеркивают людей из жизни. При этом бывший партнер еще долго испытывает чувства к коварному искусителю.

Дева

Если Дева вступает в отношения, то показывает свои лучшие стороны. Она знает, как понравиться противоположному полу и как возможно завоевать сердце желанного человека. Идеальный образ оставляет неизгладимый след в душе партнера, даже когда союз уже распался.

Близнецы

Близнецы умеют быстро располагать к себе людей, они четко знают подход практически к каждому. Они искренние и любящие, часто проявляют заботу и крайнюю заинтересованность. Даже после того, как представители знака заканчивают отношения, их бывшие не могут расстаться без слез и пытаются вернуть былую любовь. При этом сами Близнецы крайне редко отвечают взаимностью на письма из прошлого.

Рак