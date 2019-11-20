Милая обманщица: как заставить всех думать, что ты красивая

Некоторые девушки не обращают внимания на это и наслаждаются тем, что у них своя уникальная красота. Однако у многих появляются комплексы, и им кажется, что они недостаточно хороши.

Итак, давайте разберемся, какую девушку все считают безоговорочно красивой. Наверное, ту, у которой идеальная и красивая кожа, минимум макияжа, слегка полные чувственные губы, ну и, конечно, ухоженные волосы, желательно с легкими локонами. Повторить это очень просто, главное — знать несколько важных правил, которые тебе в этом помогут.

Здоровая кожа

Ежедневная бьюти-рутина должна состоять из очищения, тонизирования и увлажнения. Но самый большой акцент все-таки стоит делать на вечернем очищении кожи, которое должно состоять из средства для снятия макияжа, пенки или геля для умывания, после чего необходимо очистить кожу с помощью лосьона или тоника, а за этим следует увлажнение. Если у тебя проблемная кожа, то нужно ее лечить с помощью специальных средств и особого питания, подробнее тебе расскажет врач-дерматолог.

Не стоит забывать и про маски для лица, выбирай те, что придают сияние коже лица и увлажняют ее.

Белые зубы

Наверное, ни для кого не секрет, что люди с белыми зубами выглядят более привлекательно для окружающих. Это даже подтвердило одно из исследований Университета Линдса. Поэтому, если твою улыбку нельзя назвать голливудской, самое время обратиться за помощью к стоматологу и сделать легкое отбеливание, не надо увлекаться, а то зубы будут выглядеть неестественно, что тоже плохо.

В домашних условиях помогут отбеливающие полоски, которые стоят не так уж дорого, или же стоит использовать зубную пасту со светодиодной лампой.

Правильный макияж

Итак, запомни, что слишком много макияжа иногда пугает людей, придерживайся курса на естественность. Твой макияж должен начинаться с праймера, который не только будет отличной базой под тональное средство, но еще и сделает текстуру кожи более гладкой. К тому же сейчас есть праймеры, которые могут решить необходимые проблемы с кожей, например, выровнять тон или матировать.

Следующий шаг — устранение небольших несовершенств на лице. Прыщи и темные круги под глазами не делают тебя красивой, поэтому маскируем их корректором. Затем наносим тональное средство, которое идеально подобрано по тону, растушевываем его и слегка припудриваем лицо.

Затем приступаем к макияжу: выделяем брови, чтобы они были более выразительными, прокрашиваем ресницы тушью и наносим румяна на яблочки щек.

Чувственные губы

Губы должны быть идеальными и необветренными. Если у тебя они очень сохнут, перед сном нанеси на них мед (только если нет аллергии), наутро губы будут пухлыми и идеально ровными.

Перед макияжем нанеси немного бальзама для губ, чтобы они были увлажненными. Затем возьми помаду, максимально приближенную к естественному оттенку губ, и нанеси ее только в центр, а затем растушуй подушечками пальцев. Так губы будут выглядеть очень сексуально.

Пышная укладка