16 вопросов, которые стоит задать бывшему

Часто расставания похожи на сцены взрыва в боевиках. Они происходят довольно резко и быстро. Когда вы со стороны наблюдаете за этим всем, полностью сбитые с толку, вы можете задаться вопросом: «А что же произошло на самом деле?» Не важно, насколько долго длились отношения с вашим возлюбленным, пишет Wday.
Вы могли безостановочно ссориться или полагать, что вы будете вместе всегда. Но психолог Джошуа Клапоу уверяет, что в любом случае необходимо поставить точку в вашей истории. Это особенно важно, если вы не понимаете, почему ваши отношения закончились, или если вы не хотели этого разрыва.
Поставить точку — это значит узнать подробности, получить ответы на вопросы, а потом собрать всю эту информацию вместе, чтобы создать историю, которая будет иметь определенный смысл для человека,
— считает Клапоу.
Если вы хотите докопаться до истины на любом этапе расставания, то вот 16 вопросов, которые стоит задать вашему бывшему, чтобы поставить точку.
- Мне нужно осознать тот факт, что мы больше не вместе. Можем ли мы отдохнуть от ежедневных разговоров и переписок?
- Можешь рассказать мне, что, на твой взгляд, произошло?
- Когда ты пойдешь дальше, что тебе будет нужно от меня?
- Ты чувствуешь себя комфортно, говоря о том, что между нами все кончено, или тебе нужно время для осознания?
- Какие положительные моменты ты для себя вынес из наших отношений?
- Ты хочешь остаться друзьями?
- Что ты понял благодаря нашим отношениям?
- У меня есть много вопросов по поводу того, как все закончилось. Мы можем встретиться, чтобы поговорить об этом?
- У тебя есть что-то, что ты хотел бы мне сказать?
- Как ты все это переживаешь?
- Ты чувствовал себя значимым в наших отношениях?
- Ты чувствуешь, что приходишь в себя после нашего разрыва?
- В каких отношениях ты видишь себя в будущем?
- Как ты думаешь, почему наши отношения закончились?
- Разве мы могли поступить иначе?
- Я все еще могу попросить тебя провести время вместе или тебе нужно немного времени и личного пространства?
Каждый из этих вопросов поможет тебе расставить все точки над i и двигаться дальше. Ведь нет ничего хуже, чем чувство незавершенности после разрыва.