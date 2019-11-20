16 вопросов, которые стоит задать бывшему

Вы могли безостановочно ссориться или полагать, что вы будете вместе всегда. Но психолог Джошуа Клапоу уверяет, что в любом случае необходимо поставить точку в вашей истории. Это особенно важно, если вы не понимаете, почему ваши отношения закончились, или если вы не хотели этого разрыва.