Ср, 20.11.2019

16 вопросов, которые стоит задать бывшему

Разбитое сердце.

ФОТО: Wavebreakmedia ltd / PantherMedia / Wavebreakmedia ltd

Часто расставания похожи на сцены взрыва в боевиках. Они происходят довольно резко и быстро. Когда вы со стороны наблюдаете за этим всем, полностью сбитые с толку, вы можете задаться вопросом: «А что же произошло на самом деле?» Не важно, насколько долго длились отношения с вашим возлюбленным, пишет Wday.

Вы могли безостановочно ссориться или полагать, что вы будете вместе всегда. Но психолог Джошуа Клапоу уверяет, что в любом случае необходимо поставить точку в вашей истории. Это особенно важно, если вы не понимаете, почему ваши отношения закончились, или если вы не хотели этого разрыва.

Поставить точку — это значит узнать подробности, получить ответы на вопросы, а потом собрать всю эту информацию вместе, чтобы создать историю, которая будет иметь определенный смысл для человека,

— считает Клапоу.

Если вы хотите докопаться до истины на любом этапе расставания, то вот 16 вопросов, которые стоит задать вашему бывшему, чтобы поставить точку.

  1. Мне нужно осознать тот факт, что мы больше не вместе. Можем ли мы отдохнуть от ежедневных разговоров и переписок?
  2. Можешь рассказать мне, что, на твой взгляд, произошло?
  3. Когда ты пойдешь дальше, что тебе будет нужно от меня?
  4. Ты чувствуешь себя комфортно, говоря о том, что между нами все кончено, или тебе нужно время для осознания?
  5. Какие положительные моменты ты для себя вынес из наших отношений?
  6. Ты хочешь остаться друзьями?
  7. Что ты понял благодаря нашим отношениям?
  8. У меня есть много вопросов по поводу того, как все закончилось. Мы можем встретиться, чтобы поговорить об этом?
  9. У тебя есть что-то, что ты хотел бы мне сказать?
  10. Как ты все это переживаешь?
  11. Ты чувствовал себя значимым в наших отношениях?
  12. Ты чувствуешь, что приходишь в себя после нашего разрыва?
  13. В каких отношениях ты видишь себя в будущем?
  14. Как ты думаешь, почему наши отношения закончились?
  15. Разве мы могли поступить иначе?
  16. Я все еще могу попросить тебя провести время вместе или тебе нужно немного времени и личного пространства?

Каждый из этих вопросов поможет тебе расставить все точки над i и двигаться дальше. Ведь нет ничего хуже, чем чувство незавершенности после разрыва.

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