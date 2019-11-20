ТОП-7 деталей, которые сделают ваш образ богаче и изысканнее

Безупречный маникюр

Мода на ногтевой дизайн меняется, а наличие свежего маникюра давно стало элементарным правилом хорошего тона, без соблюдения которого выглядеть дорого никак не получится. Кстати, об укладке можно сказать то же самое. Даже элементарный пучок лучше делать не на скорую руку, а потратить пять минут, чтобы как следует смоделировать и «прилизать» волосы.

Украшения

Это не обязательно должны быть дорогие ювелирные украшения, даже симпатичная бижутерия прибавляет образу элегантности и шика. Если на вас только пара скромных сережек-гвоздиков и ни одного колечка, браслета или ожерелья, вы упускаете шанс прибавить своему образу некоего шика. Но и перебарщивать тоже не стоит, особенно с яркостью изделий.

Одежда по фигуре

Важно следить за тем, чтобы вещи идеально на вас сидели. Даже недорогая вещь, если она сидит на вас как влитая, будет выглядеть шикарно. Даже если вещь вам очень нравится, но сидит на вас неидеально или не подходит по размеру, лучше либо продолжить поиски, либо воспользоваться услугами профессиональной швеи, чтобы подогнать вещь по фигуре.

Богатые ткани

Шелк, вискоза, бархат, жаккард, кожа — сразу плюс сто баллов к дороговизне образа. К сожалению, не только к визуальной, но и к фактической, ведь изделия из этих тканей стоят, как правило, очень дорого. Однако, на случай, когда нужно излучать успех и достаток, приобрести что-то из таких материалов — вполне разумное вложение.

Одежда по сезону

Легкие ткани зимой или наоборот, плотные текстуры летом выглядят неуместно и дешево. Важно одеваться уместно не только конкретной ситуации, но и времени года. Например, на улицах наших городов можно встретить множество девушек в кожаных куртках в середине ноября. Выглядеть дорого, если только не по пути от машины до ресторана, у них не получится.

Качественная одежда

За редким исключением, в одежде всегда работает правило «скупой платит дважды». Ведь если одна качественная футболка, которая будет стоить как три футболки из масс-маркета, прослужит вам неограниченное количество времени, то тот самый масс-маркет потеряет форму и цвет после пары стирок. Поэтому лучше все же стараться выбирать качественные вещи, даже если они сильно дороже. Но при этом хочется отметить, что и за бренд переплачивать не стоит! Со временем вы научитесь находить оптимальный для себя вариант.

Качественная кожаная обувь

Если вы собираетесь потратить деньги на что-то одно, то всегда лучше купить пару кожаных ботинок или туфель. Вам не нужно тратить сотни долларов на обновку, но главное, чтобы обувь была качественной и без лишних деталей.