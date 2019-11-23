Признаки, по которым можно понять, что в доме все счастливы

Постоянный беспорядок

Многие, заходя в идеально чистые и красивые дома уверены, что здесь живут счастливые люди. А вот и нет, все совсем наоборот.

Психологи утверждают, что беспорядок в доме – верный признак счастливой семьи. Что же чаще всего способствует созданию хаоса в доме? Конечно же, дети, домашние питомцы, семейные праздники и посиделки с друзьями допоздна.

Разбросанные игрушки, не заправленная постель, немытая посуда – это вовсе не признаки нерях. И да, порой у них не хватает времени на генеральную уборку, но так ли это важно?

А вот дома, в которых нет и пылинки на мебели, а все вещи идеально разложены по местам, говорят, скорее, о излишней педантичности его обитателей.

Вещи «с историей»

Кто-то считает большое количество безделушек в доме безвкусицей, но именно в счастливых домах можно наблюдать скопление памятных вещей, особенно если они родом из детства.

Статуэтки, магнитики из разных стран говорят о том, что люди часто путешествуют или, по крайней мере, имеют множество друзей, которые о них никогда не забывают и привозят сувениры. Согласитесь, частые путешествия и верные друзья – веский повод для счастья.

Памятные вещи несут в себе особую энергетику, напоминают человеку о самых лучших моментах его жизни и поднимают настроение. А вот в квартирах, где на полках нет ничего, кроме вещей первой необходимости, чаще всего живут люди, которые не испытывают чувства счастья.

Место для увлечений

Хобби – это прекрасно, оно способно дарить радость и успокаивать. Не важно, вышивание это крестиком, коллекционирование марок или лепка из глины. У каждого счастливого человека есть хотя бы небольшое увлечение.

Ещё лучше, если в доме есть обустроенное специально для этого место. Не обязательно это должна быть полноценная мастерская, хватит и уютного уголка с мольбертом или креслом для вязания. Можно украсить его, повесить собственные картины или обставить статуэтками.

Психологи уверяют, что люди, у которых есть хобби, намного меньше других подвержены депрессии.

А если семейная пара увлекается одним хобби, да еще и с детьми, то, значит, в этом доме царят гармония и уют.

Много цветов

Живые растения наполняют дом особой энергетикой и уютом, а также делают воздух чище. Дом, уставленный цветами, намного уютнее и светлее тех домов, где растений практически нет. Зеленый цвет считают символом энергии и молодости, а еще он хорошо успокаивает.

Растения требуют к себе внимания и ухода, но это не обременительно, ведь в ответ они наполняют человека жизненной энергией.

Вечный праздник

Счастливые люди не собирают предметы роскоши на особый случай, они используют их повседневно и совершенно не жалеют об этом. В доме у счастливых семей можно наблюдать белоснежные скатерти на столе, красивое шелковое постельное белье светлых тонов (совершенно не практично, но счастливым людям все равно!), картины, дорогую посуду. Люди, довольные жизнью, не складывают такие предметы далеко в шкаф в ожидании праздника, ведь у них праздник каждый день.

Стоит рискнуть и достать “запретные” красивые вещи и начать использовать их, и тогда можно стать сразу же чуточку счастливее без особого труда.