Почему выпадают волосы: причины проблемы и способы ее решения

Выпадение волос может быть частичным. Облысению больше подвержены, конечно, мужчины, причем оно начинается с лобных участков и темени. Поэтому, если вы стали обнаруживать по утрам на своей подушке выпавшие волосы, это повод задуматься над причинами выпадения волос и начать принимать меры для борьбы с этим явлением.

Простой тест на выпадение волос

Чтобы определить, что с вашими волосами все в порядке, проведите простой тест на выпадение волос. Для этого внимательно рассмотрите свой выпавший волос. Если на его кончике отсутствует темный мешочек – причин для беспокойства пока нет. Если мешочек имеется, тогда проделайте такой опыт: не мойте голову три дня, а затем потяните за пучок волос, растущих на макушке и висках. Если каждый раз после проведения такого опыта у вас в руке остается более пяти волос, это означает, что у вас имеется определенная патология и нужно искать причину выпадения волос.

Причины выпадения волос

Причины выпадения волос могут быть весьма разнообразными. Основными из них являются:

1. Недостаточный иммунитет

Выпадение волос у женщин может быть вызвано потерей иммунитета. Это часто случается, когда организм ослаблен или когда работает на "повышенных оборотах". Так, многие женщины отмечали выпадение волос после родов или во время кормления грудью. Кроме того, частые респираторные или более серьезные заболевания простудного (инфекционного) характера также могут стать причиной облысения. Это же может стать причиной выпадения волос у мужчин.

Рекомендации: с этим можно бороться. Проконсультируйтесь с доктором, какие препараты нужно принимать, чтобы восстановить иммунитет. Не изнуряйте себя диетами, лучше займитесь спортом. Это поможет укрепить организм и избавиться от простудных заболеваний. Выезжайте каждое лето к морю, где организм закалиться и получит достаточное количество витамина D.

2. Нехватка в организме железа

Недостаток железа в женском организме может возникать из-за ежемесячной кровопотери во время "критических дней" или же злоупотребления различными новомодными диетами. Постоянное голодание, как следствие – анемия, сонливость, общая слабость – это все признаки дефицита железа в организме.

Совет: для выздоровления и восстановления функций кожного покрова головы необходимо пополнить баланс железа в организме. Можно пропить курс витаминов, а также употреблять в пищу железосодержащие продукты. К ним относятся: печень, рыба и мясо (говядина), яичный желток, ржаной хлеб, каши (гречневая, овсяная), железосодержащие соки (яблочный, гранатовый).

3. Реакция на прием лекарственных препаратов