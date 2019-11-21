Эти женщины добывают «красное золото», но все равно живут в нищете
Шафран — одна из самых дорогих специй на Земле. За килограмм приправы можно получить около двух тысяч долларов. При этом на производство килограмма требуется 200 тысяч цветов. Шафран получают из высушенных рылец шафрана посевного (Crocus sativus), растущего во многих странах Северной Африки и Ближнего Востока. Однако 90 процентов мирового производства шафрана приходится на Иран, пишет Лента.
Тем не менее выращиванием цветка и производством специи занимаются и в других странах. Так, в Марокко центром сбора шафрана является город Талиуин и его окрестности. Поля вокруг многих деревень усажены шафраном, который начинает цвести в начале ноября. Только в этот период из красных рылец цветков можно получить оранжевую специю, которая затем продается по всему миру.
Журналистка Амира эль-Масаити и фотограф Моса'аб Эльшами отправились в период сбора урожая в затерянную в Атласских горах деревню Аскаун, где работающие кооперативно крестьянки собирают пурпурные цветки. Работа начинается после утренней молитвы и не прекращается до заката солнца, после чего крестьянки начинают заниматься отделением рылец от бутонов.
Несмотря на всю трудоемкость сбора шафрана, женщины не унывают. Они поют песни, смеются и громко разговаривают. Короткая уборочная кампания обеспечивает заработком крестьянок и их семьи на многие месяцы вперед. За это шафран в Марокко часто называют «красным золотом». Кроме того, у многих крестьян просто нет выбора — в засушливых горных долинах трудно вырастить другие культуры.
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