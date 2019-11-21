Эти женщины добывают «красное золото», но все равно живут в нищете

Тем не менее выращиванием цветка и производством специи занимаются и в других странах. Так, в Марокко центром сбора шафрана является город Талиуин и его окрестности. Поля вокруг многих деревень усажены шафраном, который начинает цвести в начале ноября. Только в этот период из красных рылец цветков можно получить оранжевую специю, которая затем продается по всему миру.

Журналистка Амира эль-Масаити и фотограф Моса'аб Эльшами отправились в период сбора урожая в затерянную в Атласских горах деревню Аскаун, где работающие кооперативно крестьянки собирают пурпурные цветки. Работа начинается после утренней молитвы и не прекращается до заката солнца, после чего крестьянки начинают заниматься отделением рылец от бутонов.

Несмотря на всю трудоемкость сбора шафрана, женщины не унывают. Они поют песни, смеются и громко разговаривают. Короткая уборочная кампания обеспечивает заработком крестьянок и их семьи на многие месяцы вперед. За это шафран в Марокко часто называют «красным золотом». Кроме того, у многих крестьян просто нет выбора — в засушливых горных долинах трудно вырастить другие культуры.