Чт, 21.11.2019

Как сделать овощную икру из тыквы и помидоров на зиму

Тыква, фото иллюстративное

ФОТО: Julia Pfeifer/imago images / JuNiArt

Мы привыкли готовить овощную икру из кабачков и баклажанов. Но не менее вкусная закуска получается из тыквы и зеленых помидоров.

Такую овощную икру можно подавать вместе с хлебом, крекерами, а также есть вместе с макаронами или рисом, пишет Сегодня.

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 500 г тыквы
  • 500 г зеленых помидоров
  • 2 большие луковицы
  • 6 зубчиков чеснока
  • 3 ст. л. подсолнечного масла
  • 2 ст. л. яблочного уксуса
  • 2 ст. л. сахара
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Помидоры очистить от кожицы, нарезать мелкими кубиками.
  2. Выложить на сито, чтобы стек сок. Так же мелко нарезать тыкву и лук. На разогретом растительном масле обжарить до прозрачности лук. Добавить тыкву и готовить пять минут.
  3. Добавить помидоры, сахар, яблочный уксус и готовить еще пять-семь минут. В конце приготовления посолить и выложить к овощам мелко нарезанный чеснок. В холодном виде, настоявшаяся икра – еще вкуснее.
  4. По желанию овощную икру можно измельчить блендером в пюре.
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