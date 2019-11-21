Как сделать овощную икру из тыквы и помидоров на зиму

Мы привыкли готовить овощную икру из кабачков и баклажанов. Но не менее вкусная закуска получается из тыквы и зеленых помидоров.
Такую овощную икру можно подавать вместе с хлебом, крекерами, а также есть вместе с макаронами или рисом, пишет Сегодня.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 500 г тыквы
- 500 г зеленых помидоров
- 2 большие луковицы
- 6 зубчиков чеснока
- 3 ст. л. подсолнечного масла
- 2 ст. л. яблочного уксуса
- 2 ст. л. сахара
- Соль
Способ приготовления:
- Помидоры очистить от кожицы, нарезать мелкими кубиками.
- Выложить на сито, чтобы стек сок. Так же мелко нарезать тыкву и лук. На разогретом растительном масле обжарить до прозрачности лук. Добавить тыкву и готовить пять минут.
- Добавить помидоры, сахар, яблочный уксус и готовить еще пять-семь минут. В конце приготовления посолить и выложить к овощам мелко нарезанный чеснок. В холодном виде, настоявшаяся икра – еще вкуснее.
- По желанию овощную икру можно измельчить блендером в пюре.